Cătălin Zmărăndescu, primele declarații după ce a fost eliminat de la Survivor România

10 săptămâni! Atât s-a scurs de la momentul în care Daniel Pavel a coborât cu un elicopter și i-a anunțat pe membrii celor două triburi că distracția s-a încheiat și este vremea pentru cea mai puternică aventură a vieții lor. De atunci, totul a devenit mai dificil, iar implicarea lor mai mare. Unii au părăsit competiția, alții s-au alăturat. Toți au un singur gând: că pot fi următorul SURVIVOR!

Proba de aseară de la Survivor România a început cu aflarea mizei care a adus fericirea pe chipul concurenților: în cazul unei victorii îi așteptau mesaje de la familie. Cu gândul că ar putea afla vești de la oamenii pe care îi iubesc și cărora le duc dorul, membrii triburilor au dat totul pe traseu. Pentru prima dată în acest sezon, victoria în Jocul de Comunicare le-a aparținut Faimoșilor! Aceștia au avut parte de vești de la cei dragi, dar și de multe lacrimi și emoții.

Ceea ce a urmat a reprezentat un șoc pentru membrii echipei Faimoșilor, nominalizați pentru eliminare fiind Cătălin Zmărăndescu. TJ Miles și Mari Fica. Când Daniel Pavel a anunțat concurentul care va pleca acasă, colegii au fost total surprinși. Publicul a decis: competiția s-a încheiat pentru Cătălin Zmărăndescu.

„Asta e, mă întorc acasă, la familia mea. De când a început competiția asta am fost singur. Am rămas același om, doar că am devenit mai răbdător și mai înțelegător. Nu o să uit prea ușor această experiență, mi-o voi aduce aminte și le-o voi povesti copiilor, nepoților. Baftă, faimoși! Baftă, războinici! Am învățat aici că prieteniile se nasc în timp, în ani de zile. Am încredere în oameni, e un defect de-ale mele. Sper să nu mai am la fel de multă încredere și în viitor. Cu siguranță Matilda, fetița mea, va înțelege că nu cei mai buni câștigă, nu întotdeauna cei mai buni ajung în vârf. Viața e formată din eșecuri, câștiguri, trăiri, bucurii, suferințe, doar de noi depinde ce facem, cum facem ca să trecem peste ele”, a declarat Cătălin Zmărăndescu la aflarea veștii că părăsește competiția.