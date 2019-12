Vedete, designeri, fashioniste, manechine, prieteni şi colaboratori ai revistei, muzică bună, ţinute pline de imaginație și… punk. Și, bineînțeles, câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2019!

Iată ingredientele care au contribuit la succesul celei mai aşteptate petreceri a sezonului, desfăşurată la Palatul Parlamentului, într-un spaţiu reinventat total pentru acest eveniment.

Petrecerea a culminat cu gala de premiere, care a dezvăluit publicului Câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2019 la cele 10 categorii. Tibi Clenci a câştigat premiul pentru cel mai bun fotograf al anului, Cristina Săvulescu a fost desemnată cel mai bun designer, Andra Ghinea – cel mai bun tânăr designer, iar premiul pentru stil personal i-a revenit Irinei Rimes.

Pentru al treilea an consecutiv, Ștefania Ivănescu a fost desemnată cel mai bun model, și tot pentru a treia oară Delia a primit premiul Best Female Artist. Alex Claudiu Sârghe a câştigat premiul Best Hairstylist şi Best Make-up Artist a fost desemnată Andra Manea. Premiul pentru cel mai bun brand românesc a revenit brand-ului Jolidon iar titlul Best Male Artist i-a revenit lui Smiley.

Simona Halep a primit premiul special ELLE Woman. Trofeul, acordat de Revista ELLE împreună cu Hublot, i-a fost înmânat de Roxana Voloșeniuc, redactor-șef al revistei ELLE România, Georgianei Herda.

Gazdele evenimentului au fost Roxana Voloșeniuc și Maurice Munteanu. Pe scenă a mai urcat Jean Gavril și Killa Fonic, care au susținut recitaluri pentru invitații galei.

Toţi cei prezenţi s-au bucurat să fie alături de revista ELLE, acceptând fără rezerve provocarea redacţiei de a adopta ineditul dress-code Punk. La reuşita petrecerii au contribuit sponsorii acestui eveniment: ABOUT YOU, GLO, HUBLOT, KULTHO, LANCOME, LOREAL PROFESSIONNEL, MASTERCARD, MEGA MALL, SEPHORA, SMART WATER.

Ne-au fost alături și partenerii noștri: BDG prin brandurile MARTINI si BOMBAY SAPPHIRE, Beauty District, Murmur și Privileg Catering, cărora le mulțumim mult pentru sprijin!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro