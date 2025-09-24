Carmen Grebenișan, veste importantă înainte de a naște: „Sunt șanse să nu mai prind…”

Carmen Grebenișan se pregătește să nască.

Carmen Grebenișan
Carmen Grebenișan se află în ultimele săptămâni de sarcină și a dezvăluit că bebelușul ei ar putea veni mai devreme decât data estimată inițial, jumătatea lunii octombrie.

Carmen Grebenișan ar putea să nască mai devreme

Influencerița a primit recomandarea medicului să fie mai relaxată în această perioadă, pentru a-i ușura travaliul. Cu toate că nu este sigură că bebelușul va veni pe lume înainte de termenul stabilit inițial, Carmen Grebenișan este foarte încântată de perioada care urmează.

Fiul vedetei cântărește 2,9 kilograme, iar Carmen a acumulat 14 kilograme pe durata sarcinii.

„Vă dau un mic update de azi de la doamna doctor: sunt șanse mari de tot ca bebele să vină mai repede de data de 14 octombrie. Doamna doctor mi-a recomandat să stau mai relaxată săptămâna asta pentru că sunt șanse să nu mai prind weekendul viitor fără bebe, a zis că nu garantează dar așa arată situația. Are 2,9 kg (eu am 70, pornind de la 56). E pe canal deja, coborât tare de tot, fără cordon în jurul gâtului, colul scurtat și simt curenți puternici la inghinal. Contracțiile încep să se simtă ca niște dureri menstruale. O săptămână mai stă sigur, iar după, oricând e bine primit. M-am entuziasmat tare de tot, ce sentiment”, a scris Carmen Grebenișan pe rețelele de socializare.

Fosta concurentă de la „Asia Express” a pregătit deja camera pentru micuț, alegând tonuri de bej și alb pentru un ambient liniștitor. Ea a amenajat spații de depozitare pentru haine și o masă de înfășat, astfel încât totul să fie pregătit pentru sosirea băiețelului.

Detalii despre planul de naștere

Carmen Grebenișan a intrat pe ultima sută de metri înainte de a-și strânge pentru prima dată copilul în brațe și a decis să împărtășească cu urmăritorii ei planul detaliat pe care l-a pregătit pentru momentul nașterii. Vedeta își dorește ca totul să se desfășoare într-un cadru cât mai relaxat, cu partenerul ei, Cristian Vereș, prezent în sală pentru a-i fi sprijin emoțional.

Creatoarea de conținut a precizat că preferă să își păstreze libertatea de mișcare în travaliu, să nască în poziția care îi oferă cel mai mult confort și să evite procedurile invazive, cum ar fi epiziotomia, dacă nu sunt absolut necesare. Carmen a menționat și că își dorește contact piele-pe-piele imediat după naștere și ca băiețelul să rămână lângă ea încă din primele momente, fără a fi hrănit cu formulă decât în situații medicale bine justificate. Totodată, își propune să alăpteze încă din prima oră și să petreacă minimum 24 de ore cu micuțul la spital, pentru a beneficia de protecția oferită de prezența ei.

În plus, vedeta a declarat că ia în calcul epidurala doar dacă va fi nevoie și că își dorește ca atmosfera din sala de naștere să fie una calmă, cu muzică liniștitoare și cât mai puține persoane în jur.

Vreau să am partenerul cu mine și să îmi păstrez energia pentru momentul în care îmi voi cunoaște copilul”, a transmis Carmen.

Carmen Grebenișan abia așteaptă momentul în care își va strânge în brațe copilul. Creatoarea de conținut a urmat întocmai recomandările medicului care îi monitorizează sarcina. Ea a precizat că nu i-a fost teamă să călătorească cu avionul în timpul sarcinii, dar după luna a șaptea a ales să nu mai zboare.

