Carey Hart, soțul lui Pink, vorbește despre starea de sănătate a artistei și a fiului său, ambii diagnosticați cu coronavirus

În urmă cu câteva zile, în cadrul unui live pe Instagram alături de prietena ei Jen Pastiloff, Pink a spus că fiul ei, Jameson, se simte „mult mai bine acum”. Pink a explicat că ea și fiul ei „au fost bolnavi” și că, dintre ei doi, „el a trecut prin cele mai dificile momente”.

„Au fost multe nopți când am plâns și când m-am rugat mai mult decât am făcut-o toată viața mea. Este amuzant, dar la un moment dat, ne-au promis că ei [copiii] vor fi în regulă. Acest lucru nu e sigur. Nimeni nu este în siguranță”, a adăugat Pink.

Pink a spus că, în timp ce ea și Jameson s-au îmbolnăvit, soțul ei, Carey Hart și fiica lor, Willow, în vârstă de 8 ani, au fost sănătoși. „Jameson a fost bolnav. Am păstrat un jurnal al simptomelor noastre în ultimele trei săptămâni. După această perioadă, încă mai are temperatură. A fost o ca un rollercoaster pentru amândoi, dar Carey și Willow au fost în regulă”.

Chiar dacă starea lor de sănătate s-a îmbunătățit, cei doi nu s-au recuperat complet. „Suntem mult mai bine acum. Săptămâna trecută am folosit un aparat cu aerosoli. Am avut un astm destul de agresiv. M-am speriat foarte rău, nu o să te mint. Chiar dacă am astm, Jameson, care are 3 ani, este în regulă. Eu am folosit acest aparat cu aerosoli pentru prima dată în 30 de ani. Sper că ne vom reveni, dar chiar atunci când crezi că ești bine, se întâmplă ceva”.

Acum, Carey Hart, soțul artistei, a vorbit despre cum s-au simțit soția și fiul lui după ce au fost diagnosticați pozitiv cu coronavirus. El a fost invitat în emisiunea SirusXM’s The Jason Ellis Show și a dezvăluit că Pink și Jameson s-au simțit foarte rău, dar că fiul lor a avut cele mai agravante simptome. „Amândoi au fost foarte bolnavi. Fiul meu a fost cel mai grav dintre ei doi și asta vine să demonteze teoria cum că acest virus afectează numai oamenii în vârstă”, a declarat el.

Carey Hart a dezvăluit și faptul că Pink a avut greutăți în a lupta cu virusul din cauza faptului că are astm. „Virusul i-a atacat plămânii. Îi era foarte greu să respire”.

Hart a mai spus că el și familia lui sunt „izolați de câteva săptămâni” și că pe perioada cât a fost infectat cu coronavirus, fiul lui „a avut temperatură mare multe zile în șir”. Atât Pink, cât și fiul lor au acum o stare bună de sănătate, ultimele analize indicând faptul că virusul nu se mai află în organismul lor și au fost declarați vindecați. Cu toții se află încă în izolare și au declarat că vor rămâne așa până la ridicarea restricțiilor impuse de guvernul american.

