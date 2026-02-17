Care ar fi prima vedetă care participă la Asia Express 2026. Ce surprize a pregătit Antena 1 pentru fanii emisiunii

Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari sunt curajoșii care au pornit în Asia Express 2025, într-o nouă aventură la capătul lumii. Sezonul a fost câștigat de Gabriel Tamaș și Dan Alexa.

Care ar fi prima vedetă care participă la Asia Express 2026

Asia Express este una dintre cele mai urmărite și apreciate emisiuni de la Antena 1 care, sezon după sezon, aduce un număr impresionant de telespectatori în fața micilor ecrane.

Deși mai sunt câteva săptămâni bune până când echipele care vor participa la Asia Express 2026 vor pleca în competiție, se pare că producătorii au decis deja o parte numele celor care vor concura, iar fanii au multe motive pentru care nu trebuie să rateze noul sezon.

Jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor au aflat cine este prima vedetă care a semnat deja contractul pentru celebra emisiune. Potrivit sursei citate, Gabriel Torje va participa la Asia Express 2026, însă nu se știe exact cu cine va face echipă. Fostul fotbalist ar fi trebui să fie prezent la Asia Express 2025, dacă ar fi acceptat să facă echipă alături de Gabriel Tamaș, însă fostul mijlocașul în vârstă de 36 de ani a refuzat.

Gabriel Torje

Cea mai dorită vedetă la Asia Express

Mona Segall este producătoarea a două dintre cele mai de succes emisiuni reality difuzate de Antena 1, mai exact „America Express / Asia Express” și „Chefi la cuțite”, ambele bucurându-se de un imens succes și de audiențe greu de egalat de alte posturi de televiziune concurente.

Înainte de a începe colaborarea cu Antena 1, Mona Segall a lucrat ani buni la PRO TV, aducând pe micile ecrane formate de mare succes precum „Dansez pentru tine”, „Vocea României” sau „Românii au talent”.

Mona Segall și Robert Lionte, producătorii emisiunii America Express, au fost invitați în podcast-ul Fain și Simplu, găzduit de Mihai Morar, unde au făcut dezvăluiri mult așteptate despre Asia Express, emisiunea prezentată acum de Irina Fodor.

Producătoarea Mona Segall a fost întrebată și despre vedeta pe care o dorește cel mai mult să o vadă în postura de concurent la America Express, iar răspunsul acesteia a surprins pe multă lume.

„Delia”, a fost răspunsul rapid al producătoarei.

„Care pare că e făcută pentru formatul ăsta! Și nu a reușit niciodată! Dar Delia cu soțul sau Delia cu…”, a completat Mihai Morar.

„Delia cu soțul. Și până la urmă Delia cu oricine, dar… sau Delia cu sora. Și cu mama. Dar nu am reușit! E foarte greu pentru un artist ca Delia să plece două luni. Asta e problema! Cred! Și se întâmplă că noi nu știm exact perioada în care noi o să putem merge de la an la an, ca să spunem cu trei ani înainte: Rezervă-ți astea două luni”, a explicat producătoarea show-ului difuzat la Antena 1.

Citește și:

Antonia, declarație de iubire pentru partenerul ei, Alex Velea. Ce i-a transmis public artista

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro