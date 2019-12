Cara Delevingne, cadou neașteptat cu ocazia aniversării iubitei sale, Ashley Benson

Recent, Ashley Benson a împlinit 30 de ani, iar iubita ei, Cara Delevingne, i-a făcut un cadou la care cu siguranță nu s-ar fi așteptat, și anume o excursie în Maroc.

„Am fost surprinsă cu ocazia aniversării mele. Marocul a fost întotdeauna un loc pe care mi-am dorit să îl vizitez. M-am confruntat cu mai multe frici și am trăit noi aventuri alături de cea mai bună prietenă a mea. Nu aș fi putut să cer mai mult. Te iubesc @caradelevingne. Îți mulțumesc pentru cea mai frumoasă aniversare de până acum”, a spus Ashley, vizibil emoționată și fericită de cadoul de la partenera sa.

În urmă cu câteva zile, Cara Delevingne i-a transmis un mesaj emoționant iubitei sale pe contul său de Instagram, alături de mai multe imagini cu ea. „La mulți ani @ashleybenson! Există atât de multe lucruri pe care le-aș spune, dar ce iubesc și apreciez cel mai mult la noi este faptul că nu trebuie să o fac, deoarece tu știi deja, iar asta este tot ce contează. Suntem noi două și asta îmi place cel mai mult. Ești locul meu de siguranță. Mă lași să mă prostesc, să mă distrez, mă lași liberă, sigură și curioasă. Simt că te cunosc de o viață întreagă și sunt mândră să văd cum te transformi în femeia care ți-ai dorit mereu să ajungi”, a fost mesajul scris de Cara.

Ashley nu a putut să nu răspundă declarației frumoase făcute de iubita sa și i-a spus într-un comentariu cât de mult o iubește.

Cara Delevingne și Ashley Benson au fost destul de discrete în ceea ce privește relația lor. Cele două au confirmat relația abia în luna iunie, deși erau împreună de un an și jumătate. Într-un interviu pentru ELLE UK pe care l-a acordat Cara în luna septembrie, ea a dezvăluit motivul pentru care a ținut relația secretă: „De data aceasta lucrurile sunt diferite. Am ajuns în punctul în care am fost nevoite să păstrăm secretul sau cel puțin să nu ne dorim atenție și acum simt că sunt mândră că pot vorbi. Oamenii își fac propriile păreri și asta mă îngrijorează. Pur și simplu sunt un om mai bun când sunt îndrăgostită. Nu are legătură cu altcineva. Este incredibil când nu ești singură, când faci față lumii cu altcineva lângă tine.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

