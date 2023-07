Când are loc premiera serialului de comedie „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”. Anunțul oficial făcut de Antena 1

Din 24 si 25 august, #JoiVin devin seri de super seriale româneşti. La Antena 1, după premiera celui de-al doilea sezon Lia – Soţia soţului meu, joi, 24 august, de la 20:30, serile de vineri vor sta sub semnul comediei romantice Lasă-mă, îmi place! Camera 609. Serialul romance de la Antena 1, adaptare după producţia turcească Room 309, va putea fi urmărit începând din 25 august, în fiecare vineri, de la 20:30.

„De ce să te uiţi la Lasă-mă, îmi place! Camera 609? Pentru că e o comedie romantică, prima comedie romantică românească, pentru că noi ne distrăm tare la filmări, aşa că şi voi o să vă distraţi cu noi, pentru că o să fie serialul care ne va purta prin toate emoţiile. Din 25 august, vă învităm să ne urmăriţi în fiecare vineri, de la 20:30, pe Antena 1!”, dezvăluie protagonista proiectului, Anda Sârbei.

La rândul său, protagonistul Matei Negrescu mărturiseşte: „3 miliarde moştenire, 2 lumi date peste cap şi 1 serial de miliarde! Pentru că Lasă-mă, îmi place! Camera 609 este genul de serial care stârnește dezbateri și discuții amuzante. Abia aşteptam să vă dăm întâlnire, împreună cu familia și prietenii, în fața televizorului, în fiecare vineri seara, la Antena 1!”.

Scenariul ce poartă semnăturile Biancăi Mina, lui Bogdan Cotleţ, Radu Grigore şi Ruxandrei Ion are în prim plan o poveste de dragoste care nu se încadrează în clișee. Protagoniștii acestui serial nu se îndrăgostesc la prima vedere, ci se întâlnesc dintr-o greșeală, iar din momentul acela se dă startul unei situații de tip domino, în care stângăciile, du-te vino-ul, situațiile comice, dar și cele romantice și emoționante continuă fără oprire. Tot în prim plan se află și o moștenire foarte mare, care nu se dobândește prin succesiune, ci printr-o condiție specială impusă prin testament, ceea ce stârnește o competiție tragi-comică în rândul candidaților.

Nume consacrate din teatru, film și televiziune, actori care nu au mai apărut de mult pe micile ecrane, dar și nume noi, vor face deliciul telespectatorilor în comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609. Emilia Popescu, Magda Catone, Mihai Călin, Claudiu Bleonţ, Virginia Rogin, Sergiu Cioiu, Anda Sârbei, Matei Negrescu, Anca Androne, Doina Teodoru, Loredana Groza, Nuami Dinescu, Marius Rizea, Ştefana Darzeu, Maria Ţăpuşă, Răzvan Krem Alexe, Emanuel Cîrstea, Alexandra Ciobanu, Julia Marcan, Lucian Ionescu, Iulia Barbu, Cristian Neacşu, Alexandra Ciobanu şi Graţiela Voicu vor putea fi urmăriţi în această toamnă, în fiecare seară de vineri, la Antena 1. #JoiVin emoţiile, bucuria, secretele şi dramele, în cele mai aşteptate seriale româneşti, din august, la Antena 1.

Ce spune Loredana despre rolul din acest serial

Una dintre cele mai cunoscute şi iubite artiste din România, Loredana, s-a lansat în muzică la vârsta de 14 ani, câştigând cele mai importante trofee ale momentului – Steaua fără nume şi Festivalul de la Mamaia. De aproape 40 de ani, artista cucereşte generaţie după generaţie cu vocea ei unică şi cântecele sale, peste 600 înregistrate, majoritatea fiind scrise şi produse chiar de către ea. Cu peste 20 de milioane de albume înregistrate şi milioane de discuri vândute, a concertat pe toate continentele, în mii de spectacole. În film şi-a făcut debutul în A doua cădere a Constantinopolului, fiind cel mai mare succes de casă în cinema-ul românesc. A jucat în filme internaţionale, precum Modigliani, alături de Andy Garcia, dar şi româneşti, Minte-mă frumos sau Moştenirea, şi în seriale tv de succes, precum Regina, Inimă de ţigan sau Aniela. Loredana a jucat rolul Killer Queen în musical-ul We will rock you, pe muzica de la Queen, iar în prezent joacă rolul principal în celebrul music-hall Mamma Mia.

Odată cu prima comedie romantică românească Lasă-mă, îmi place! Camera 609, de la Antena 1, artista se întoarce la una dintre pasiunile sale, actoria. În proiectul de la Antena 1, Loredana o va interpreta pe Felicia Soare, mama Dianei, logodnica lui Victor (Matei Negrescu), o cântăreaţă nonconformistă, care cânta într-un bar înainte de Revoluţie. După ce a pus mâna pe un politician înstărit, a uitat de unde a plecat şi nu s-a sfiit să îşi înşele bărbatul de nenumărate ori, fără scrupule. Deşi a făcut parte din toate matrapazlâcurile soţului, atunci când acesta dă de necaz, alege să pozeze în victimă. Persoană cu un caracter fals, Felicia se dă drept prietena mamei lui Victor, însă în realitate i-a fost amantă soţului acesteia.

„Sunt încântată să fac parte din acest nou proiect şi să mă reîntâlnesc cu o parte din echipa cu care am lucrat la Inimă de ţigan sau Regina. Îmi place să joc, chiar dacă e o diferenţă între a juca un personaj pe scenă, aşa cum fac în musical-ul Mamma Mia şi a interpreta un rol pe micul sau marele ecran. Personajul meu din noul serial se numeşte Felicia şi este un personaj controversat. Îmi dă posibilitatea să-l abordez într-o cheie diferită faţă de personajele pe care le-am jucat până acum. E o nouă provocare şi se ştie că îmi plac provocările!”, a declarat Loredana.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro