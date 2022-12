Cabral, despre motivul pentru care își dorește o pauză de la televiziune: „A venit momentul”

Cabral Ibacka se numără printre cei mai apreciați prezentatori TV din România. De-a lungul anilor, a fost implicat în mai multe formate de televiziune, iar emisiunile „Ce spun românii” și „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” de la PRO TV sunt unele care au fost îndrăgite de public.

Recent, Cabral Ibacka a oferit în cadrul unui interviu pentru Click! mai multe detalii despre motivul pentru care își dorește acum să facă o pauză de la televiziune. Prezentatorul a dezvăluit și ce anume va face în această perioadă în care va sta departe de micile ecrane.

Foarte mulți sunt curioși să afle ce se va petrece cu emisiunea „Ce spun românii”, pe care Cabral Ibacka a prezentat-o o lungă perioadă la PRO TV.

Cabral și-a surprins fanii de pe Facebook cu mărturisirea pe care a făcut-o pe blog-ul personal. Prezentatorul de la PRO TV a pus pe toată lumea pe gânduri cu postarea sa, lăsând să se înțeleagă că, pentru o perioadă, va renunța la proiectele sale din televiziune.

Dar am obosit.

Știu că sună a răsfăț… am obosit ăsta.

Poate e, nu știu.

Ce știu sigur este că am stat de vorbă cu mine toată viața… așa am reușit să fiu mai bun azi decât ieri, așa am putut să mă depășesc, așa m-am convins să nu mă opresc și să trag mai departe, să zâmbesc, să-mi îmbrățișez oamenii”, a scris Cabral pe blog-ul personal.