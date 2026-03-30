Britney Spears, surprinsă într-o ipostază rară alături de copiii ei, după ce a fost arestată

Britney Spears a avut parte de o revedere neașteptată cu ambii săi fii în weekend, în timpul unei excursii cu barca.

Duminică, artista în vârstă de 44 de ani a publicat mai multe imagini și videoclipuri pe rețelele sociale în care apar Sean Federline, de 20 de ani, și Jayden Federline, de 19 ani, copiii pe care îi are împreună cu fostul soț, Kevin Federline (48 de ani).

Cei doi tineri au fost surprinși alături de mama lor pe o barcă, în clipurile publicate pe Instagram, contul cântăreței fiind în prezent privat pentru cei care nu o urmăresc. Jayden o vizitase pe Britney și la începutul acestei luni, după arestarea acesteia pentru conducere sub influența alcoolului, iar anterior se mai întâlniseră în perioada Crăciunului. În schimb, Sean nu pare să mai fi petrecut timp cu artista din anul trecut.

În imaginile recente, interpreta piesei „Slave 4 U” a purtat pantaloni scurți albi și un top roz scurt, cu volane, în timp ce fiii săi au fost îmbrăcați lejer, în tricouri albe, pantaloni scurți și adidași.

Britney Spears este abstinentă de la incidentul din 3 martie, când a fost arestată pentru conducere sub influența alcoolului în zona Westlake Village din California, aproape de locuința sa. De atunci, artista participă constant la întâlniri ale organizației Alcoholics Anonymous (AA) în zona Los Angeles.

Potrivit unei surse citate de Daily Mail, „Britney a fost foarte deschisă și sinceră la întâlnirile Alcoholics Anonymous, a spus că îi place să-și spună povestea, pentru că știe că acesta este cel mai bun mod de a se vindeca și de a se simți mai bine”. Aceeași sursă a precizat că artista este foarte atentă la stilul de viață, singura indulgență fiind băuturile sofisticate pe bază de cafea. „Este foarte precaută pentru că vrea să fie prezentă pentru copiii ei.”

În ultima perioadă, Britney a petrecut mai mult timp de calitate alături de fiii săi. Deși aceștia au locuit în Hawaii, în ultimele săptămâni au fost aproape de mama lor.

„Este foarte fericită că sunt din nou apropiați. Acest lucru îi vindecă inima. Își iubește enorm copiii”, a mai spus sursa.

Organizația Alcoholics Anonymous este o rețea internațională de sprijin bazată pe un program în 12 pași, dedicată recuperării persoanelor care se confruntă cu dependența de alcool. Nu este pentru prima dată când Britney Spears participă la astfel de întâlniri.

În autobiografia sa din 2023, „The Woman in Me”, artista a dezvăluit că, în perioada în care s-a aflat sub tutela legală de 13 ani, a fost obligată să participe la întâlniri Alcoholics Anonymous de patru ori pe săptămână. Ea a descris acea perioadă, controlată de tatăl său, Jamie Spears, drept una restrictivă.

La începutul lunii martie, un reprezentant al artistei a declarat că Britney are nevoie de „ajutor și sprijin' după incidentul în urma căruia a fost reținută de poliție.

Cântăreața piesei „Toxic” a fost oprită de patrulele din California în jurul orei 21:30, pe 3 martie, în comitatul Ventura. Potrivit autorităților, ea a fost încătușată sub suspiciunea de conducere sub influența alcoolului, dusă la secție în jurul orei 3:00 dimineața și eliberată câteva ore mai târziu, în jurul orei 6:00.

La scurt timp după apariția informațiilor despre arestare, un reprezentant al artistei a declarat: „Acesta a fost un incident regretabil, complet inacceptabil. […] Băieții ei vor petrece timp cu ea. Cei apropiați vor pune la punct un plan necesar de mult timp pentru a o ajuta să își recapete echilibrul și starea de bine.”

Conform datelor oficiale din Ventura County, Britney Spears urmează să se prezinte în instanță pe 4 mai.

foto: Arhiva ELLE

