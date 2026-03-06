Britney Spears a fost arestată în California și ulterior eliberată. Ce acuzații i se aduc artistei: „Va lua măsurile necesare și va respecta legea”

Britney Spears a fost arestată sub acuzația de conducere sub influența alcoolului în Ventura, California.

Britney Spears a fost arestată

Potrivit înregistrărilor de arestare de la Biroul Șerifului din Ventura, Britney Spears a fost arestată în seara zilei de miercuri, 4 martie. Vedeta a fost eliberată în dimineața zilei de joi, 5 martie. O sursă din cadrul forțelor de ordine a declarat pentru PEOPLE că arestarea ei a fost efectuată pe baza suspiciunii de conducere sub influența alcoolului.

Britney Spears se va prezenta în fața instanței ca urmare a incidentului pe 4 mai. Un reprezentat al artistei a oferit detalii despre situația în care este implicată. Conform acestuia, vedeta ar urma să facă mai multă schimbări în viața ei, necesare bunăstării și echilibrului ei.

„Acesta a fost un incident nefericit, care este complet de neiertat. Britney va lua măsurile necesare și va respecta legea, iar sperăm că acesta va fi primul pas într-o schimbare mult așteptată care trebuie să aibă loc în viața lui Britney. Sperăm că va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie în această perioadă dificilă. Băieții ei vor petrece timp cu ea. Cei dragi ei vor veni cu un plan mult așteptat pentru a o ajuta să aibă succes și să se simtă bine”, a declarat un reprezentant al artistei pentru PEOPLE într-un comunicat.

Page Six relatează că Britney Spears a fost prinsă cu o substanță necunoscută în mașina sa înainte de arestarea pentru conducere sub influența alcoolului. Nu se știe clar ce era respectiva substanță, însă a fost trimisă la un laborator pentru testare. Aceeași sursă mai transmite că artista s-ar fi aflat sub influența unui amestec de droguri și alcool în timpul arestării sale. Cântăreața a fost oprită pe dreapta după ce ar fi condus BMW-ul ei negru „în mod haotic, cu viteză mare”, în apropierea rampei de ieșire de pe Borchard Road din Newbury Park. Vedeta a fost supusă unor teste, iar rezultatele testelor chimice sunt încă în așteptare. Ancheta este în desfășurare.

La începutul anului 2026, s-a aflat că Britney Spears și-a vândut catalogul muzical, care conține câteva dintre piesele ei de succes, precum Baby One More Time, Circus, Womanizer, către editura muzicală Primary Wave. Artista a lansat nouă albume de studio, de la Baby One More Time din 1999 până la Glory din 2016. A vândut aproape 150 de milioane de discuri în întreaga lume, potrivit Sony Music.

Britney Spears are doi băieți, Sean Preston și Jayden James, cu fostul ei soț, Kevin Federline. Artista și dansatorul s-au logodit în iunie 2004, la nici trei luni de când s-au cunoscut, iar nunta a urmat în septembrie, în același an. Au divorțat în 2007. După separare, custodia copiilor a afectat-o pe cântăreață. Dacă la început, după ce Britney Spears a intrat sub tutela tatălui său în 2008, cei doi au împărțit în mod egal custodia celor mici, din 2019 Kevin Federline a primit 70%, astfel că băieții au ajuns să petreacă mai mult timp cu tatăl lor.

La finalul anului 2025, Kevin Federline a publicat o carte de memorii, intitulată You Thought You Knew, în cadrul căreia a făcut declarații tulburătoare despre Britney Spears.

Britney Spears, declarații despre tutela tatălui său

În 2021, Britney Spears a ieșit de sub tutela tatălui său, Jamie Spears, care i-a controlat timp de 13 ani finanțele, deciziile medicale și o parte importantă din viața personală și profesională. Conform Page Six, înainte de încheierea tutelei, artista a depus mărturie în instanță, susținând că a fost obligată să participe la turneul „Piece of Me” și la rezidența din Las Vegas. Ea a afirmat și că i s-a administrat litiu atunci când nu coopera, că a fost forțată să meargă la reabilitare și amenințată că nu își va mai vedea copiii dacă nu respecta indicațiile echipei sale.

Artista a mai declarat în trecut că nu avea libertatea de a se căsători sau de a avea încă un copil și că era obligată să folosească metode contraceptive, potrivit Page Six.

În cartea sa de memorii, The Woman in Me, Britney Spears descrie în detaliu perioada în care s-a aflat sub tutela tatălui său, mărturisind că acesta îi controla întreaga viață, inclusiv alimentele pe care le putea mânca. Cântăreața a susținut că Jamie îi spunea mereu că este „grasă”, motiv pentru care a obligat-o să urmeze o „dietă strictă', ce nu îi permitea să consume altceva în afară de pui și legume la conservă.

„Ironia era că aveam un majordom – o extravaganță – și îl imploram să îmi dea mâncare adevărată”, a scris Britney Spears, precizând că uneori îl ruga să îi ofere un hamburger sau o înghețată. Însă cererile ei ar fi fost refuzate din cauza „ordinelor stricte” ale tatălui său.

„Așa că, timp de doi ani, nu am mâncat aproape nimic altceva în afară de pui și legume la conservă. Doi ani reprezintă o perioadă lungă de timp pentru a nu putea mânca ceea ce vrei, mai ales când corpul tău, munca ta și sufletul tău fac banii din care toată lumea trăiește”, a scris Britney Spears.

„Doi ani în care am cerut cartofi prăjiți și mi s-a spus nu. Mi s-a părut atât de degradant. M-am simțit speriată… Voi fi sinceră, mă simțeam al naibii de mizerabil.

Britney Spears a susținut în cartea sa că a fost de acord cu regulile tatălui său pentru că era „atât de doborâtă” încât „pur și simplu s-a predat.”

Foto: Hepta

