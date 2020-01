Brad Pitt face declarații amuzante despre viața lui amoroasă

Într-un interviu acordat în podcast-ul WTF with Marc Maron, Brad Pitt și-a comparat viața amoroasă cu cea a lui Leonardo DiCaprio, colegul lui din filmul Once Upon a Time … in Hollywood, și acesta fiind prezent în emisiune.

Marc Maron, gazda emisiunii, i-a întrebat pe cei doi actori care a fost momentul în care au realizat că au devenit faimoși. DiCaprio a vorbit despre faptul că, după lansarea filmului Titanic, a observat că este urmărit constant de paparazzi, precizând însă că acest lucru se întâmplă tot mai rar în prezent.

„Așa se întâmplă? Sunt un pic nemulțumit de tine”, i-a zis în glumă Brad Pitt. „Eu am devenit o sursă de alimentare pentru tabloide. Nu știu… probabil din cauza dezastrului care este viața mea amoroasă”.

Nu este prima dată când Brad Pitt face glume pe seama vieții sale personale, cel mai recent vorbind despre acest lucru în timpul discursului pe care l-a susținut pe scena Globurilor de Aur 2020, eveniment la care a câștigat Premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar într-un film.

Înainte de a părăsi scena, Brad Pitt a făcut un comentariu amuzant, explicând de ce nu a venit însoțit de mama sa. „Am vrut să o aduc pe mama mea, însă nu am putut. Asta deoarece despre orice femeie care ajunge lângă mine se spune că este noua mea iubită. Ar fi fost ciudat.”

Deși Brad Pitt susține cu tărie, de fiecare dată când este întrebat, că este 100% singur în acest moment, fanii și presa nu pot să nu speculeze cu privire la actuala lui relație cu fosta lui soție, Jennifer Aniston. Brad Pitt și Jennifer Aniston au fost în centrul atenției la ceremonia de decernarea a Globurilor de Aur 2020 și același lucru s-a întâmplat și la una dintre petrecerile organizate după eveniment.

Brad Pitt și Jennifer Aniston au participat la petrecerea organizată de Netflix după decernarea Globurilor de Aur la hotelul Beverly Hilton. Potrivit unor surse citate de E! News, cei doi au purtat câteva discuții în privat, însă au petrecut cea mai mare parte a serii separat. Pitt a stat alături de Leonardo DiCaprio, colegul său din filmul Once Upon a Time … in Hollywood, și Martin Scorsese și Robert De Niro, în timp ce Aniston s-a bucurat de compania actriței Sandra Bullock.

