Bella Santiago, dezvăluiri despre participarea la Bravo, ai stil! Celebrities

Bella Santiago a ajuns până în finala emisiunii-concurs Bravo, ai stil! Celebrities difuzată de Kanal D, alături de Viviana Sposub, Raluca Dumitru, Adina Halas, dar și Ruxi, cea care a fost desemnată câștigătoare și care a primit premiul în valoare de 100.000 de lei, dar și titlul de „Cea mai stilată celebritate din România.”

Bella Santiago intrase în competiția Bravo, ai stil! Celebrities cu o lună înainte de marea finală și a reușit să surprindă pe toată lumea, atât pe jurați, Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Tibi Clenci, cât și pe telespectatori, care s-au bucurat să o vadă și într-o altă ipostază, aceștia fiind obișnuiți cu ea după ce a participat la alte emisiuni de talente, cum ar fi X Factor, competiție pe care a și câștigat-o în 2018, după ce în 2016 venise din Filipine.

Bella Santiago a fost invitată în platoul WOWbiz, în emisiunea prezentată de Irisha, ocazie cu care a făcut câteva dezvăluiri despre Bravo, ai stil! Celebrities. Artista a fost contactată pentru a participa în competiție înainte de a începe sezonul șapte, însă nu s-a simțit pregătită, considerând că nu ar face față emisiunii. În ciuda faptului că regretă că nu a participat de la început, este bucuroasă că totuși a avut șansa de avea această experiență.

„Mă simt foarte bine să fiu alături de fetele care sunt pe primele locuri, pe locul 1 si 2, pentru că eu intrasem de o lună și iată că sunt pe locul 3. Sunt bucuroasă. Vorbeam cu prietenii și mă gândeam de ce nu am intrat de la început, pentru că poate mă ajuta mai mult. Puteam să arăt mai multe ținute, mai mult stil. Înainte să înceapă sezonul șapte, producția a vorbit cu mine și mi-a zis să vin la Bravo, ai stil! că mă vrea și pe mine. I-am zis că nu știu dacă vreau să particip la concursul ăsta, că nu mă simt pregătită, că nu fac față. Eu nu vorbesc româna, nu știam să comentez de ținute. Am acceptat provocarea de ziua mea, m-am gândit că este cadou de la Dumnezeu să fiu acolo, să am această experiență, dacă mă tot uitam la emisiune, pe Instagram… am luat asta ca pe un semn”, a declarat Bella Santiago.