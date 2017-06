Bella Hadid si Drake formeaza un cuplu?

Bella Hadid si-a petrecut seara trecuta in clubul The Nice Guy din Los Angeles impreuna Drake si aparent acestia au plecat impreuna. Conform celor declarate de paparazzi, Drake a ajuns acolo la ora 00:45 si Hadid la ora 1:20, urmand sa plece “separat” la ora 4:00.

Drake a plecat pe usa din spate a clubului cu unul din SUV-urile sale, iar Bella a plecat pe usa din fata urcandu-se tot intr-o masina de-a rapperului.

Cu toate ca pot fi doar prieteni, ar fi chiar dragut ca Bella si Drake sa formeze un cuplu, tinand cont ca niciunul nu este implicat intr-o relatie in acest moment, iar fostii lor parteneri au deja doua relatii de succes.

Ar putea fi insa putin ciudat, avand in vedere ca Drake este foarte bun prieten cu The Weeknd, fostul partener al Bellei (Drake si The Weeknd au chiar si un single impreuna – Crew Love).

In orice caz, abia asteptam sa vedem ce urmeaza.

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Arhiva Revistei ELLE