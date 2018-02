Ashton Kutcher vorbește, pentru prima oară, despre cum l-a afectat divorțul de Demi Moore

Acum, actorul în vârstă de 40 de ani a vorbit pentru prima oară despre cum l-a afectat divorțul de Demi Moore.

Ashton Kutcher și Demi Moore formau o pereche aproape iconică; cei doi au fost căsătoriți timp de 6 ani, până în 2011.

„Imediat după ce am divorțat, am plecat la munte pentru o săptămână, singur.”, a mărturisit Ashton Kutcher în cadrul unui podcast. „Nu am mâncat, nu am băut nimic, în afară de apă și ceai. Mi-am lăsat toate computerele în urmă, telefonul, tot. Eram acolo singur, așa că nu am vorbit cu nimeni. Aveam doar un carnețel, un pix și apă și ceai pentru o săptămână.”

Ashton a povestit cum a început să halucineze în a doua zi a „postului”: „Faceam doar ce simțeam, a fost destul de grozav.”

Pe lângă asta, Ashton Kutcher a simțit nevoia să își clarifice viața sentimentală și să se elibereze de orice greutate simțea.

„Am pus pe hârtie fiecare relație pe care am avut-o în care am simțit că era vreo remușcare sau vreun regret, orice. Și am scris scrisori către fiecare persoane. În ziua a șaptea, le-am transcris și le-am trimis.”

Acum, actorul este căsătorit cu Mila Kunis, cu care are doi copii.

Foto: Hepta

