Anunțul lui Meghan Markle despre sarcină are semnificații speciale, ascunse în detalii

Anunțul lui Meghan Markle privind faptul că așteaptă un al doilea copil din relația sa cu prințul Harry are o semnificație aparte. Iar unul dintre detaliile care dau indicii despre acestea este chiar rochia pe care a purtat-o ducesa de Sussex în imaginea prin care a făcut publică sarcina.

În plus, anunțul lui Meghan Markle și al prințului Harry a fost făcut chiar de Valentine’s Day, o zi specială nu doar pentru că în cultura occidentală este considerată ziua îndrăgostiților, dar și pentru că mama lui Harry, Prințesa Diana, a ales aceeași zi în 1984 pentru a da de știre tuturor că este însărcinată chiar cu tânărul duce, care urmează să devină iar tată.

Imaginea care a însoțit anunțul lui Meghan Markle a fost realizată de Misan Harriman, fondator What We Seee și apropiat al familiei. Totodată, este și un activist (britanic de origine nigeriană) și este unul dintre fotografii care au contribuit major la răspândirea imaginilor ce susțin mișcarea Black Lives Matter. Totodată, Harriman este și primul fotograf negru care a realizat o copertă a British Vogue în istoria de 104 ani a revistei. Alegerea sa pentru a realiza această imagine pare, deci, să sugereze că cuplul își arată încă o dată susținerea și empatia față de mișcare, dar și că își asumă identitatea, și faptul că și viitorul lor copil va fi birasial. Harriman a scris, la anunțarea veștii: „Meg, am fost la nunta ta ca să fiu martor al felului în care a început această poveste de dragoste. Și, prietena mea, sunt fericit să o văd cum crește. Felicitări ducelui și ducesei de Sussex pentru veștile fericite.”

Un alt detaliu semnificativ este și rochia purtată de ducesă. Aceasta a ales o rochie lungă dintr-o colecție a brand-ului Carolina Herrera, pe care designerul actual al brand-ului, Wes Gordon, a realizat-o atunci când Meghan era însărcinată cu primul său copil, Archie.

Anunțul făcut de Meghan, deci, este și un tribut adus unuia dintre designerii săi preferați, mai ales având în vedere faptul că acesta îi este și prieten.

