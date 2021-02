Antonia a împărtășit o imagine emoționantă cu cei trei copii ai săi

Antonia a avut parte zilele acestea de o reuniune emoționantă cu fiica sa, Maya. Fetița, în vârstă de zece ani, locuiește alături de tatăl său, Vincenzo Castellano, în Italia, așa că momentele în care cântăreața se poate bucura de prezența ei sunt cu adevărat speciale.

Antonia a postat recent pe contul său de Instagram o imagine în care se află alături de cei trei copii ai săi, Dominic, Akim și Maya, dar și de partenerul său, Alex Velea. „Sunt obsedată de ei”, a fost mesajul care a însoțit fotografia.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de •AntoniA• (@antonia)

Și Alex Velea a publicat o fotografie asemănătoare, care a descris reuniunea lor cu un singur cuvânt: „Fericire.”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alex Velea (@iamvelea)

Antonia a mărturisit că 2020 a fost un an dificil din cauza faptului că nu a putut să o vadă pe fiica ei, Maya, din cauza restricțiilor de călătorie impuse. Chiar dacă nu s-au văzut, cele două au continuat să vorbească prin intermediul mai multor platforme. „Vorbesc zilnic cu Maya, ne vedem pe FaceTime, vorbim pe WhatsApp etc. Însă a fost cel mai greu an, pentru că a fost dificil să ne vedem din cauza pandemiei. Sper din suflet că la anul, lucrurile să îşi revină şi să fie mai simplu să călătorim!”, a spus Antonia într-un interviu acordat site-ului Click!, în luna noiembrie a anului trecut.

De asemenea, tot atunci, Antonia a confirmat că divorțul de Vincenzo Castellano s-a încheiat. Cei doi s-au căsătorit în 2011, însă în 2013 s-au despărțit. Divorțul lor a fost puternic mediatizat, mai ales că a durat șapte ani. În ceea ce privește custodia, aceasta este comună. „Întreaga problemă dintre cei doi este rezolvată. Custodia este comună. Nu avea cum să fie custodie exclusivă. Fetița va fi și la unul și la celălalt, în funcție de situații, de cum va fi programul școlar, de cum va fi pandemia. Acum toate situațiile sunt rezolvate”, a declarat avocatul Antoniei, potrivit revistei Unica.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro