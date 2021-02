Alex Velea, dezvăluiri despre nunta cu Antonia și experiența cu Covid-19

Antonia și Alex Velea formează un cuplu de mulți ani, au împreună doi băieți, pe Dominic și Akim, iar fanii celor doi artiști sunt curioși când anume se vor căsători.

Invitat în emisiunea „Xtra Night Show” de pe Antena Stars, Alex Velea a făcut declarații despre nunta cu Antonia, mărturisind că amândoi își doresc să facă pasul anul acesta. „O să se căsătorească toată lumea anul ăsta. Și noi ne dorim treaba asta. Să nu mai trăim în concubinaj. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Încă e o perioadă dubioasă. Am botezat și eram trei familii în biserică maxim.”

În noiembrie 2020, Antonia a confirmat într-un interviu pentru Click! că divorțul de Vincenzo Castellano s-a încheiat. Cei doi s-au căsătorit în 2011, însă în 2013 s-au despărțit și au împreună o fetiță, pe nume Maya. Divorțul lor a fost puternic mediatizat, mai ales că a durat șapte ani. Maya a stat în Italia, alături de familia tatălui ei. În ceea ce privește custodia, aceasta este comună. „Întreaga problemă dintre cei doi este rezolvată. Custodia este comună. Nu avea cum să fie custodie exclusivă. Fetița va fi și la unul și la celălalt, în funcție de situații, de cum va fi programul școlar, de cum va fi pandemia. Acum toate situațiile sunt rezolvate”, a declarat avocatul Antoniei, potrivit revistei Unica.

La începutul lunii ianuarie a anului 2021, Antonia le mărturisea pe Instagram fanilor ei că ieșea din casă pentru prima dată după 14 zile, însă fără să ofere foarte multe detalii și nici să dezvăluie motivul. La vremea respectivă, existau zvonuri conform cărora artista ar fi avut Covid-19. Alex Velea a dezvăluit în emisiunea „Xtra Night Show” că într-adevăr atât el, cât și Antonia, copiii și părinții lui s-au infectat cu coronavirus, dar au avut o formă ușoară. „Eu am fost din ăia care la început nu au crezut, după m-am conformat și într-un final chiar am luat. Am avut o formă ușoară. M-a frapat că nu am mai avut gust și miros și mie nu mi s-a mai întâmplat asta nici când am mai fost răcit. Antonia m-a încurajat. Am avut toți. Și eu, și Antonia, și copiii și părinții mei”, a declarat Alex Velea în emisiunea de pe Antena Stars, citat de spynews.ro.

Foto: Instagram

