Angelina Jolie și copiii săi au fost în centrul atenției la premiera filmului „Dumbo”

Seara trecută, Angelina, Zahara, Shiloh, Vivienne și Knox au fost la premiera din Los Angeles a filmului „Dumbo”. În timp ce mama lor celebră a purtat o rochie lungă, copiii au ales ținute mai casual. Din păcate, nu o vedem pe actriță în acest remake, însă așteptăm cu nerăbdarea întoarcerea sa pe marele ecran în „Maleficent: Mistress of Evil”. Deși premiera era programată în 2020, studio-ul a surprins fanii când a anunțat că filmul va apărea în cinema pe 18 octombrie 2019.

În timpul filmărilor, copiii au locuit în Londra cu mama lor, însă de la încheiere s-au reîntors în Los Angeles, unde locuiește și tatăl lor. De la întoarcerea lor în L.A., membrii familiei au călătorit în jurul statului pentru numeroase premiere de film, precum „The Boy Who Harnessed the Wind” din New York în luna februarie. De asemenea, cei șase copii ai fostului cuplu Pitt-Jolie și-au susținut mama când a moderat o sesiune de întrebări și răspunsuri cu nominalizatul la Oscar și colegul său de platou, Chiwetel Ejiofor, și inspirația din spatele filmului, William Kamkwamba.

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

