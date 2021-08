Andreea Esca, mărturisiri sincere despre fiica ei, Alexia: „Mă bucur foarte mult că este extrem de serioasă”

Andreea Esca și omul de afaceri Alexandre Eram s-au căsătorit în 2000 și au împreună doi copii, pe Aris și pe Alexia. Prezentatoarea TV a făcut recent declarații sincere despre fiica ei, dar și despre viața lor de familie.

Andreea Esca și fiica ei, Alexia, au vorbit în podcast-ul „Cu inima la vedere”, care este o producție Hope and Homes for Children, găzduit de jurnalista Amalia Enache, despre relația dintre cele două. Alexia, în vârstă de 20 de ani, este acum influencer și se bucură de comunitatea numeroasă pe care o are astăzi pe rețelele de socializare, însă înainte a fost implicată într-o serie de producții care au ajutat-o să își câștige notorietatea. „Prima oară am început cu I love Violeta, serialul, atunci a fost prima oară când am ieșit așa puțin. Am avut o emisiune la Disney. Au fost mai multe episoade pentru copii. Atunci mi-am făcut primii fani copii. Am mers la concert. Eram așa, liniștită, am intrat la concert și la un moment dat s-a făcut un cerc imens și le-am semnat pe piele, pe tricouri. Și după aia am făcut o pauză, pentru că aveam de învățat și la mine la școală nu aveai cum să faci și social media, eu am făcut și dans, dar am renunțat. De fapt am început în ultimii doi ani de liceu cu Instagram, și apoi cu YouTube după ce am dat Bac-ul. Am zis că altfel nu puteam să fac treabă serioasă”, a povestit Alexia.

În același podcast, Andreea Esca a dezvăluit cum se raportează la celebritatea de care are parte Alexia. „Eu nu mi-am dat seama că îi place neapărat sau că va face din asta o profesie pentru moment. Dar mă bucur că îi face plăcere și mă bucur foarte mult că este extrem de serioasă. Face lucrurile pas cu pas, e foarte organizată, până la capăt, până îi iese cum trebuie. E mai rău decât mine. Și, dacă ar fi să comparăm cu ce făceam eu la vârsta ei… Mi se pare că muncește mult mai mult decât mine la vârsta ei”, a declarat Andreea Esca.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro