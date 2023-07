Andreea Berecleanu, imagini uimitoare din vacanța în Islanda: „Câteva ore cu balenele, delfinii”

Andreea Berecleanu și soțul ei, medicul Constantin Stan, au decis să evadeze pentru câteva zile din rutina lor și au plecat într-o vacanță de vis în Islanda, unde se bucură de răcoare și peisaje spectaculoase. În imaginile postate în mediul online, vedeta transmite un entuziasm molipsitor legat de traseul lor de vacanță. Prezentatoarea TV zâmbește mereu și trăiește fiecare moment cu bucurie și entuziasm, savurând frumusețea unică a acestui loc fascinant.

În Islanda, vedeta a trăit emoții de neuitat la fiecare pas. Acest loc fascinant i-a oferit oportunitatea să asiste la un spectacol impresionant al balenelor în largul mării, ceea ce a adăugat un plus de farmec și frumusețe experienței sale de vacanță. Andreea Berecleanu a fost cucerită de frumusețea și misterul acestei destinații, iar fiecare moment petrecut acolo a fost plin de bucurie și uimire.

Prezentatoarea de știri i-a ținut pe internauți la curent cu tot ce se întâmplă în vacanță. Andreea Berecleanu și-a continuat apoi jurnalul de călătorie pe Instagram, unde a postat imagini inedite din Islanda. De asemenea, vedeta a povestit și cum a fost întâlnirea cu balenele și delfinii, care au impresionat-o din primele clipe.

Andreea Berecleanu și soțul ei au avut parte de un spectacol de neuitat și a făcut tot posibilul să surprindă câteva imagini cu balenele.

„Am rămas puțin în urmă și de această dată. Emoțiile au prioritate, dar vin și cu scrisul imediat. Câteva ore cu balenele, delfinii, pufinii și câteva soiuri de păsări care au vrut să trăiască pe lângă catamaranul care ne-a dus în larg. Și când râdeam spunând că nu vom vedea nicio coadă de balenă, ne-au râs fix sub nasul nostru! Nu una, câteva zeci. La început eram înnebunită să surprind măcar o fotografie, să nu ratez. Am avut ocazia unui spectacol complet, ne-am întors după câteva ore în port fericiți și am vizitat o piață de vechituri, Muzeul Falusului și Harpa”, a povestit Andreea Berecleanu, încântată