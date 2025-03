Andreea Bălan, mesaj înduioșător după aniversarea fiicei sale, Clara: „Ziua în care am revenit la viață”

Pe 4 martie, Clara, mezina Andreei Bălan, a sărbătorit împlinirea vârstei de 6 ani. Cu această ocazie, artista a rememorat momentele dificile prin care a trecut la nașterea micuței, împărtășind un mesaj plin de emoție despre puterea vieții și iubirea necondiționată de mamă.

Andreea Bălan, mesaj pentru fiica ei, Clara

În urmă cu șase ani, Andreea Bălan trecea printr-unul dintre cele mai dramatice episoade ale vieții sale. În ziua în care a adus-o pe lume pe Clara, a suferit un stop cardio-respirator cauzat de o embolie amiotică, o complicație medicală rară și extrem de periculoasă. La acea vreme, vedeta era căsătorită cu actorul George Burcea, tatăl fetițelor sale.

„4 martie a fost ziua în care am dat viață și, totodată, ziua în care am revenit la viață. O inimă s-a oprit pentru câteva secunde și alta a început să bată, dar Dumnezeu a pornit și cealaltă inima ca cei doi îngerași Ella și Clara să aibă o mamă”, a mărturisit artista, subliniind cât de profund a fost impactul acelei experiențe asupra sa.

Andreea Bălan a descris legătura unică pe care o are cu Clara, considerând că venirea pe lume a micuței a fost un moment predestinat, menit să o transforme.

„Conexiunea pe care o am cu Clara este dincolo de această lume și cred că ea a venit pentru a mă schimba și pentru a mă învăța să iubesc necondiționat și să trec peste orice obstacol.

Sunt recunoscătoare pentru tot, deoarece ceea ce s-a întâmplat m-a schimbat în totalitate, iar azi sunt mai înțeleaptă și fericită cu familia mea și mai ales conectată cu mine și cu fetițele mele.

Cei 6 ani împreună cu Clara și cu Ella au fost o binecuvântare și tot ceea ce îmi doresc este ca ele să fie sănătoase și fericite

La mulți ani Îngerașul meu bun”, a mai transmis artista.

Trecerea anilor a adus doar bucurie în viața artistei, iar cei 6 ani petrecuți alături de Clara și Ella au fost, spune ea, „o binecuvântare.” Cea mai mare dorință a Andreei este ca fiicele sale să crească sănătoase și fericite.

La scurt timp după experiența traumatizantă din 2019, Andreea Bălan a povestit despre clipele critice prin care a trecut la naștere. „Imediat cum mi s-a pus la obrăjor și am pupat-o, am intrat în stop cardio-respirator. Am făcut embolie amiotică. Adică lichidul amiotic din placentă migrează în sânge”, a explicat artista într-un video postat pe rețelele de socializare.

Artista a fost resuscitată de echipa medicală și a stat două zile în secția de terapie intensivă. „Nu-mi aduc aminte de absolut nimic din acea perioadă, pentru că eram sedată. Am avut noroc că au existat niște medici care au fost prompți și au știut cu ce se confruntă”, a mai spus Andreea.

Astăzi, vedeta privește cu optimism spre viitor și se bucură din plin de fiecare moment petrecut alături de fetițele sale, apreciind fiecare zi ca pe un dar prețios.

Fiica artistei a împlinit șase ani

Fiica sa cea mică, Clara, a împlinit 6 ani, iar artista i-a organizat o petrecere aniversară ca în povești. Evenimentul a avut loc într-un decor de vis, unde micuța a fost înconjurată de prieteni și familie.

Andreea Bălan, care este și mama Ellei, a ținut să marcheze momentul într-un mod special, asigurându-se că fiecare detaliu al petrecerii este perfect. Clara a avut parte de o zi de naștere memorabilă, în care distracția și voia bună au fost la ele acasă.

Alături de artistă s-a aflat și partenerul ei, Victor Cornea, care i-a fost aproape și în această zi deosebită. De asemenea, la eveniment au participat prieteni apropiați ai vedetei, printre care Aurelian Temișan și Monica Davidescu, Lavinia Pîrva și copiii acestora.

Micuța sărbătorită a petrecut alături de cei dragi într-un loc de joacă spectaculos, bucurându-se de o atmosferă plină de culoare și magie. Pentru Andreea Bălan, astfel de momente sunt extrem de importante, iar grija cu care a pregătit fiecare detaliu demonstrează dragostea nemărginită pe care o are pentru fetițele sale.

Evenimentul s-a încheiat cu multe zâmbete, amintiri frumoase și promisiunea unor momente la fel de speciale în anii ce vor urma.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro