Andreea Bălan a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit cântăreața: „Am avut nevoie de cusături”

Andreea Bălan le-a povestit urmăritorilor ei, prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, faptul că a ajuns de urgență la spital în cursul zilei de marți, 26 aprilie. Cântăreața a avut parte de un incident și a solicitat ajutor din partea medicilor.

Vedeta s-a bucurat de o zi în compania celor două fiice, Ella și Clara, și s-a plimbat cu rolele alături de ele. Însă, Andreea Bălan a căzut cu rolele, s-a lovit și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Incidentul s-a întâmplat în apropierea casei artistei.

„Ieri a fost o zi memorabilă care va rămâne întipărită un pic pe fața mea (la propriu)

La 3 minute după ce am făcut această poză veselă, am pupat bordura (la propriu)

Că de, am crezut că pe role e la fel ca pe gheață, dar am aflat că e mai greu și căzăturile sunt și mai urâte (rămâi lipit de asfalt, nu aluneci)

Am avut nevoie de cusături în urgență, iar @doctorzamfirescu mi-a cusut buza de sus și îi mulțumesc muuult pentru promptitudine.

Oftica mare e, că am căzut așa simplu în fața casei după 3 luni în care am făcut acrobații și nebunii pe gheață la @dancingoniceromania.”