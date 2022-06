Anca Serea, declarații sincere despre problemele de sănătate cu care se confruntă

În ultimii ani, Anca Serea a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă, mai ales că a ajuns și la spital de câteva ori. Ea a oferit acum noi detalii, povestind despre cum se simte acum și ce tratamente urmează.

Într-un interviu acordat FANATIK, Anca Serea a spus că acum se simte bine, deși având tensiunea oscilantă și anemie, acest lucru îi cauzează probleme din când în când.

„Eu am o tensiune foarte oscilantă, dar nu e o problemă ca și cum ar fi ceva grav. Chiar sunt bine acum. Încerc să am grijă de mine pe cât pot”, a spus Anca Serea pentru FANATIK.

Din cauza anemiei cu care se confruntă, vedeta a fost nevoită să facă unele schimbări în alimentație, chiar dacă acest lucru nu a fost pe placul ei.

„Nu am încotro, îți dai seama… Ce pot să fac dacă acesta e ritmul vieții mele normale? E un ritm pe care mi l-am setat, cu trezitul de dimineață, cu copiii, mai am și tot felul de activități. Organizez tot felul de chestii. E adevărat că încerc să am un program cât mai riguros. Înainte nu mâncam proteină animală foarte mult. Pur și simplu, nu îmi plăcea. Acum încerc asta mai des.