Amber Heard, dispusă să scrie o carte despre relația sa cu Johnny Depp

După ce a pierdut procesul de defăimare pe care Johnny Depp l-a intentat împotriva ei, Amber Heard își dorește să scrie o carte despre relația controversată pe care a avut-o cu actorul. Potrivit Ok! Magazine, Heard poartă deja discuții despre publicarea unei astfel de cărți, în care va povesti totul despre mariajul cu Depp. În plus, o sursă apropiată a declarat că actrița nu se teme că această decizie i-ar putea distruge definitiv cariera.

„Amber își consideră cariera la Hollywood încheiată. Deja poartă discuții și e entuziasmată pentru acest lucru. În acest punct nu mai are nimic de pierdut și vrea să spună tot”, a mărturisit sursa pentru Ok! Magazine.

Într-un interviu acordat pentru NBC News, Amber Heard a vorbit despre modul în care s-a desfășurat procesul de defăimare pe care Johnny Depp l-a intentat împotriva ei, dar și despre sentimentele pe care le are față de actor.

În prima parte a interviului, care a fost difuzată marțea trecuta, Amber a mărturisit că e de părere că „marea majoritate a acestui proces a fost desfășurată pe rețelele de socializare” și a vorbit inclusiv despre cum fanii actorului au atacat-o în mod constant.

Întrebată despre mesajul în care Johnny Depp ar fi promis că îi va administra „o umilință globală totală”, Amber Heard a răspuns:

„Nu sunt bună de victimă, înțeleg. Nu sunt o victimă plăcută, nu sunt o victimă perfectă. Dar când am depus mărturie, am cerut juriului să mă vadă și să audă vorbele lui, care au fost o promisiune că va face asta.”

În cea de-a doua parte a interviului, care a fost difuzată vineri, Amber Heard a declarat că se teme să nu fie dată din nou în judecată de Johnny Depp și că încă are sentimente pentru el.

„Îl iubesc. L-am iubit din toată inima”, a mărturisit Heard. „Și am încercat să fac tot ce am putut pentru ca o relație profund viciată să funcționeze și nu am reușit. Nu am deloc sentimente rele sau rea voință față de el. Știu că ar putea fi greu de înțeles sau ar putea fi foarte ușor de înțeles dacă ai iubit pe cineva mult.”