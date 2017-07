Alina Ceusan – chestionar de vacanta

1. Unde iti petreci vacanta in aceasta vara?

Mykonos si Santorini, pe barca, cu gasca de prieteni.

2. Ce piese vestimentare de baza vei avea in valiza?

Costume de baie, tricouri si jeansi scurti, sandale si rochii de vara.

3. Dar de beauty?

Uleiul de par de la Moroccanoil, uleiul de plaja cu SPF 30 de la Nivea, lip stain-ul Red 01 de la Sephora si The Golden Elixir de la Iehana.

4. Ce vei citi in vacanta?

ELLE.

5. Ce muzica vei asculta?

Momentan in topul preferatelor mele sunt Naughty Boy – Runnin’ (Lose It All) ft. Beyonce, Arrow Benjamin, SBTRKT – Higher (ft. Raury) si Oasis – Wonderwall. Avand in vedere faptul ca ne vom afla atat pe mare cat si pe uscat in destinatiile cheie, dar si faptul ca avem un DJ cu noi, inseamna ca vom avea parte de o experienta muzicala unica,cum rar se intampla in vacanta.