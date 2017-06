Andra – chestionar de vacanta

1. Unde iti petreci vacanta in aceasta vara?

Inca nu am stabilit destinatia, de multe ori ne hotaram in ultimul moment. Exact in aceasta perioada cautam variante si intrebam prietenii nostri despre destinatii pe care le recomanda. Tuturor ne place la soare, la plaja, deci nu e greu sa ne hotaram, sunt o multime de locuri, multe chiar aproape de casa, unde ne-am putea simti bine si noi, si copiii. La noi timpul e problema, nu destinatia!

2. Ce piese vestimentare de baza vei avea in valiza?

Costumul de baie e primul care imi vine in minte! Palaria de soare e un accesoriu nelipsit si in rest, multe haine racoroase, comode, de vara. Slapi si sandale, pantaloni scurti, camasi si rochii vaporoase.

3. Dar de beauty?

Crema cu factor de protectie solara, nu se poate fara ea!, anticearcan, lipgloss. O sa incerc sa fac pauza de la rutina mea zilnica de machiaj. Sunt nevoita de obicei sa ma machiez pentru ca am aparitii in public, concerte, sedinte foto si altele, si simt nevoia sa imi las pielea sa respire.

4. Lectura de vacanta?

Mi-a recomandat o prietena o lectura interesanta despre educatia copiilor, Cei mai destepti copii din lume, de Amanda Ripley. Nu e chiar o lectura de vacanta, dar mi-a atras atentia titlul si as vrea sa o citesc, in masura in care reusesc. Stiti, cand mergi in vacanta cu doi copii, dintre care unul de doi ani, nu prea ai timp sa citesti, nici sa te relaxezi de fapt!

5. Care este playlist-ul tau de vacanta?

Cand dorm copiii, o sa dau drumul la iTunes sa ascult artistii mei preferati, Bruno Mars, Beyonce, Adele.

Foto: Shutterstock, Instagram