Alessia Năstase, sinceră cu privire la divorțul părinților ei, Amalia și Ilie Năstase: „Nu mai era o situație tensionată acasă”

În anul 2010, Amalia și Ilie Năstase au divorțat după o relație care a durat 14 ani și o căsnicie de 7 ani. Au împreună două fete, pe Alessia și Emma. După despărțirea de fostul jucător de tenis, Amalia Năstase și-a refăcut viața sentimentală alături de Răzvan Vasilescu. Cei doi au împreună un fiu, pe nume Toma.

Alessia Năstase, declarații despre divorțul părinților

Atunci când părinții ei s-au despărțit, Alessia Năstase avea șase ani, în vreme ce sora ei mai mică, Emma, avea trei ani. Recent, Alessia Năstase a vorbit cu multă deschidere despre felul în care a perceput despărțirea părinților ei. După separarea lor, tânăra a mers către un ajutor specializat, mai exact la un psiholog școlar. În urma discuțiilor, acesta a ajuns la concluzia că Alessia Năstase nu a fost afectată într-un mod negativ de divorț.

„Țin minte când ai mei au divorțat. A fost o perioadă de două săptămâni în care nu am înțeles unde mă duc. Mi s-a explicat, am înțeles, m-am văzut cu tata când am vrut eu, și cu mama la fel. Am avut câteva prietene care-mi povesteau că au fost la tribunal, îmi fac în fiecare weekend bagajele, plec vineri, mă întorc duminică. Eu nu am trecut printr-un divorț, nici sora mea. Sora mea cred că nici nu mai ține minte. Eu am câteva amintiri, dar niciun regret (…) Ne-am simțit mult mai bine și noi că nu mai era o situație tensionată acasă”, a mărturisit Alessia Năstase în emisiunea „Vineri cu Veranda.”

Amalia Năstase, confesiuni despre divorțul de Ilie Năstase

În cadrul unui interviu de acum câțiva ani, Amalia Năstase a vorbit despre divorțul de Ilie Năstase și despre cât de mult a afectat-o despărțirea.

„Cea mai grea decizie… Păi, probabil, când am divorțat, a fost la vremea respectivă o decizie foarte grea, având copii, și nu e vorba numai despre mine. Dar trebuie să trăiești la maxim, indiferent dacă ai copii, n-ai copii și, în al doilea rând, o viață împlinită e când ai mai făcut bine și altor oameni în jurul tău, adică o viață trăită doar la maxim și doar pentru tine nu e o viață împlinită sută la sută!”, a declarat Amalia Năstase în podcastul găzduit de Otniela.

De asemenea, Amalia Năstase a mai recunoscut că, din punctul ei de vedere, a fi soția unuia dintre cei mai mari sportivi din lume nu a fost deloc ușor. Vedeta a declarat că, la începutul relației cu Ilie Năstase, simțea că nu face parte din lumea partenerului ei. Ba mai mult, preț de ceva timp a crezut că este judecată de persoanele care o înconjurau.

Anunțul despărțirii celor doi a fost un șoc pentru lumea mondenă, însă vedeta nu are regrete. Ba mai mult, Amalia Năstase și Ilie Năstase au rămas în relații bune și comunică deschis pentru a-și crește cele două fiice.

„Divorțul de Ilie a fost ca un roller coaster, erau niște munți de frică în fața mea. Mă gândeam ce fac, lumea din jur îmi zicea: „Unde te duci, ești nebună, ai copii!”. Nu mi-a fost ușor, dar știam că pot să încep de la zero. Am reușit să reconstruiesc și viața copiilor, și pe a mea. (…) La câțiva ani după divorț am fost cu Alessia la o evaluare psihologică și doamna psiholog mi-a zis: „Doamnă, copilul ăsta nu a trecut printr-un divorț.” După divorț, eu și Ilie am găsit modalități ca fetele să nu sufere după un scandal”, a dezvăluit Amalia Năstase.

