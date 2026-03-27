Alessia Năstase, inspirată de stilul părinților ei. Cine îi dă cele mai importante sfaturi: „Mereu mă uit la tata și îl iau ca pe un exemplu” (EXCLUSIV)

Alessia Năstase ne-a dezvăluit în exclusivitate ce exemplu ia de la părinții ei, în special în materie de stil.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
4. Amalia Năstase și Alessia Năstase
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Alessia Năstase își conturează tot mai clar direcția în lumea modei, după experiența de anul trecut, când a lansat o colecție de haine sport alături de tatăl său, Ilie Năstase. Tânăra spune că își dorește să continue pe acest drum, însă este conștientă că mai are multe de învățat până să își definească pe deplin stilul și conceptele.

Alessia Năstase, detalii despre inspirația primită de la părinții ei

Prezentă la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, Alessia Năstase a vorbit în exclusivitate cu ELLE România despre începuturile sale în design și despre cât de important este procesul creativ în dezvoltarea unui brand.

„Mi-am dat seama că sunt multe de făcut pe partea asta și pot să învăț mai multe. Eu am terminat la Școala de Design și de Artă și am avut mulți colegi de la care m-am inspirat, dar mi se pare că probabil cel mai, dar cel mai important este conceptul și odată ce pleci de la un concept la care ții și care este important pentru tine, atunci poți să evoluezi foarte mult cu brand-ul.”, ne-a declarat Alessia Năstase.

Colaborarea cu tatăl său a fost una cu o încărcătură emoțională puternică, iar stilul nonconformist al lui Ilie Năstase continuă să o inspire. Alessia spune că împrumută din energia și libertatea lui, încercând să le transpună în creațiile sale vestimentare.

„Foarte emoționant (să lucreze la o colecție de haine cu tatăl ei n.red.). Eu mereu mă uit la tata și îl iau ca pe un exemplu. Chiar dacă este el puțin mai amuzant câteodată sau e mai așa crazy, îmi place să mă uit la el și să iau părțile bune, să le introduc și în haine și știu că și el e fericit cu chestia asta pentru că el mereu avea un stil mai crazy așa de haine când juca tenis.”, ne-a mai spus tânăra.

În ceea ce privește alegerile vestimentare, Alessia recunoaște că mama ei este cel mai sincer critic și cel mai important sfătuitor. Chiar înainte de a ajunge la eveniment, a apelat la ea pentru a primi confirmarea finală asupra ținutei.

„Mama. Și acum o oră am sunat-o pe ea și am întrebat dacă e bine. Nu era bine, mi-am schimbat tocurile și am plecat. Deci, mama.”

Ce planuri de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase

Alessia Năstase, fiica celebrului jucător de tenis Ilie Năstase, a lansat în 2024 o colecție de haine dedicată tatălui său, într-un gest emoționant menit să onoreze relația lor specială. Evenimentul a fost marcat printr-o ședință foto impresionantă, în care tatăl și fiica au apărut împreună, iar imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare, alături de un mesaj de apreciere din partea Alessiei.

Alessia a vorbit în mai multe rânduri despre felul în care divorțul părinților ei a impulsionat-o să își facă o carieră pe cont propriu.

Succesul de care s-a bucurat prima colecție lansată de Alessia Năstase a determinat-o să ia în calcul o nouă colecție, dar și o extindere pe plan internațional.

„Ne place să lucrăm împreună şi ne-am decis să continuăm proiectul cu Nasty Tennis Club, aşa s-a numit prima colecţie, pentru a-l duce puţin mai departe şi a ne pune mai mult stilul nostru personal”, a spus fiica lui Ilie Năstase, pentru orangesport.ro.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC