Adevărul despre relația dintre Mira și Mario Fresh: „Se spune că timpul vindecă tot…”

Mira și Mario Fresh au reușit să surprindă pe toată lumea, după ce artista a publicat pe social media o fotografie cu ei doi într-o ipostază romantică. Imaginea cu ei sărutându-se i-a făcut pe fanii celor doi să creadă că formează cel mai nou cuplu din showbiz-ul autohton.

Atât Mira, cât și Mario Fresh au fost rezervați și nu au oferit foarte multe detalii cu privire la această imagine care a stârnit atât de multe reacții și controverse, având în vedere că era cunoscut faptul că Mario Fresh are o relație cu Alexia Eram, fiica Andreei Esca.

Încă de la apariția imaginii, unii dintre fani au susținut că ar putea fi vorba despre o colaborare muzicală, mai ales că în urmă cu câteva luni, cei doi anunțaseră în emisiunea lui Cătălin Măruță că vor filma un videoclip împreună.

Însă, marți, 16 noiembrie, Mira și Mario Fresh au pus capăt zvonurilor apărute conform cărora ar forma un cuplu. Cei doi au lansat o piesă împreună care se numește „Deziubește-mă.” „Se spune că timpul vindecă tot…”, a scris Mira pe Instagram, anunțându-și fanii cu privire la piesa lansată.

În videoclipului acestei balade puternice, cei doi joacă rolul cuplului ce caută iubirea chiar și atunci când și cel mai mic gram de încredere dispare. Mira și Mario Fresh și-au luat rolurile în serios, comportându-se precum niște actori. „Deziubește-mă” este prima piesă ce se va regăsi pe cel de-al doilea album al meu, material ce va fi format doar din colaborări. Am emoții uriașe, sincer să vă spun, pentru că am ocazia să colaborez cu artiști pe care îi admir și totodată nu mai am răbdare până când lansez fiecare single în parte. „Deziubeste-mă” este o piesă foarte dragă mie. Simt că rezonez cu ea foarte puternic, iar vocea lui Mario nu face decât să transforme piesa într-una și mai specială. La filmări ne-am comportat ca niște actori adevărați așa că ne-am luat rolul în serios. Am avut multe emoții când am filmat, dar într-un final am făcut totul de dragul artei, ca să spunem așa”, povestește MIRA.

„MIRA este una dintre vocile pe care le apreciez cel mai mult, iar de fiecare dată când ne întâlneam la concert în backstage sau la studio, îi spuneam că trebuie să lansăm neapărat o piesă împreună. Acel moment a venit în sfârșit și acum suntem foarte încântați să vă prezentăm „Deziubeste-mă”, sperăm că va ajunge la inimile voastre”, adaugă Mario.

