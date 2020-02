Adevăratul motiv pentru care Brad Pitt a lipsit de la Premiile BAFTA 2020

Brad Pitt a primit în cadrul Premiilor BAFTA 2020 trofeul pentru Cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul său din Once Upon a Time… in Hollywod. Actorul nu a fost prezent la eveniment, iar colega sa, Margot Robbie, a fost cea care a ridicat premiul și care a susținut un discurs în numele actorului.

Robbie a precizat la începutul discursului că motivul absenței lui Brad Pitt îl constituie niște obligații de familie, mai multe surse declarând însă că nu este vorba despre o problemă serioasă.

Ei bine, se pare că motivul pentru care Brad Pitt a absentat de la eveniment l-a constituit decizia lui de a rămâne în Statele Unite ale Americii pentru „a-și repara relația” cu fiul său adoptat, Maddox, în vârstă de 18 ani. Actorul a renunțat la orice apariție publică pentru a putea petrece timpul cu Maddox, care s-a întors pentru puțin timp din Coreea de Sud, unde studiază la Universitatea Yonsei. Este cunoscut faptul că relația dintre Brad Pitt și fiul său nu este una foarte prietenoasă, cei doi având recent un conflict – spun sursele – în timp ce se aflau într-un avion privat, când Maddox a intervenit într-o ceartă dintre Angelina Jolie și Brad Pitt.



„Maddox i-a oferit lui Brad șansa de a discuta și el a renunțat la orice”, a declarat o sursă pentru The Sun. „A fi un tată bun este cel mai important lucru din viața lui și ar face orice pentru a repara relația cu fiul lui. Maddox a fost plecat la universitate, așa că atunci când Brad a aflat că fiul lui va fi în țară și că ar putea avea o conversație, a anulat călătoria în Marea Britanie”.

Discursul transmis de Brad Pitt prin intermediul lui Margot Robbie a fost unul foarte amuzant. „Hey Marea Britanie, am auzit că ai ajuns singură – bine ai venit în club”, a spus actorul. Brad a continuat apoi discursul cu o referință despre Prințul Harry, actorul scriind că își va numi premiul „Harry”, pentru că el „era foarte încântat să îl aducă înapoi în Statele Unite”, fiind vorba desigur despre decizia Ducelui și Ducesei de Sussex de a-și împărți timpul între America de Nord și Marea Britanie.

Brad Pitt a devenit preferatul fanilor în acest sezon al premiilor. El a câștigat deja la Globurile de Aur, SAG Awards, Critics’ Choice Award, fiind nominalizat și la Premiile Oscar, unde are șanse mari să câștige. Fiecare discurs de mulțumire a fost amuzant, el vorbind până acum despre relațiile eșuate și profilul său de Tinder. Cu toate acestea, momentul preferat al fanilor rămâne întâlnirea sa cu Jennifer Aniston în culisele SAG Awards.

Citește și:

Părerea Angelinei Jolie despre întâlnirea dintre Brad Pitt și Jennifer Aniston de la SAG Awards 2020 este una surprinzătoare

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro