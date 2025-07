Adela Popescu, viață simplă și liniștită după plecarea din București. Cum arată traiul la țară

Adela Popescu și Radu Vâlcan au decis să-și ia o pauză de la ritmul alert al orașului și să se retragă la țară, acolo unde și-au amenajat recent o locuință de vis. Cuplul a transformat casa din Șușani într-un loc de refugiu perfect pentru vară și, după cum spune chiar Adela, noul stil de viață i se potrivește de minune.

Deși viața în Șușani este complet diferită de cea din București, vedeta s-a acomodat rapid cu schimbările și se bucură de tot ce înseamnă traiul la țară: aer curat, ritm lent, familie și simplitate. Recent, ea a povestit fanilor din mediul online cum arată o zi obișnuită din noua sa rutină.

Dimineața a început cu o vizită la un magazin de bricolaj, de unde a cumpărat o frânghie, un detaliu aparent banal, dar care arată cât de implicată este în gestionarea casei de vacanță. Apoi, a trecut și pe la salon pentru o sesiune de îngrijire personală: manichiură și pedichiură, pentru că, spune ea, grija pentru sine nu dispare nici în mediul rural.

Adela Popescu se declară încântată de casa lor de la Șușani, pe care o consideră o adevărată oază de liniște. Curtea generoasă este locul preferat al copiilor, care au parte de spațiu pentru joacă și explorare. Împreună cu Radu Vâlcan, actrița a reușit să creeze un cadru ideal pentru o vară departe de zgomotul urban. Planul lor este să rămână acolo până la finalul sezonului cald, cu scurte drumuri la București doar când apar obligații punctuale.

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au văzut visul împlinit: casa de la Șușani, proiectul lor de suflet, este în sfârșit gata. Cei doi soți au decis să ridice această casă în localitatea natală a Adelei, locul în care artista a crescut și unde părinții ei locuiesc și în prezent. Lucrările s-au desfășurat pe parcursul a aproape un an, iar pe toată durata construcției, cuplul a postat periodic fotografii care au documentat progresul.

Într-un interviu acordat recent, Adela Popescu a mărturisit că ea și soțul ei au investit o sumă foarte mare în casa lor de la Șușani, însă nu regretă deloc acest lucru.

„A fost o investiție pe care noi am analizat-o și nu a fost o investiție mică, evident. Casa este măricicuță. Am pornit de la ideea să ne facem o căbănuță și a ieșit o casă cu trei dormitoare, un living, o bucătărie și o terasă mare. Asta pentru că suntem mulți. Dar a fost o investiție mare, dacă te gândești că, de fapt, nu o să o recuperezi niciodată, ca investiție pur și simplu. Adică nu o să vină nimeni să-ți cumpere o casă la Șușani. De ce ar face asta? Dar e o investiție potrivită pentru ce ne dorim noi să ne ofere casa de la Șușani. Noi casa aceea am făcut-o pentru copilăria copiilor noștri. Și pentru că este cel mai potrivit loc să luăm o pauză din când în când. Și ei să trăiască ce am trăit noi când eram mici”, a spus actrița pentru Unica.ro.