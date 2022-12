Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au revăzut, după ce prezentatorul TV a plecat în Thailanda: „Am ajuns cu bine”

Radu Vâlcan este plecat deja de ceva timp în Thailanda, acolo unde filmează un nou sezon din emisiunea „Insula Iubirii” difuzată de Antena 1. Cum dorul de cei dragi și-a spus cuvântul, soția lui, Adela Popescu, și Alexandru, Andrei și Adrian, cei trei băieți pe care îi au împreună, i-au făcut o vizită, iar revederea a fost cu adevărat emoționantă.

Adela Popescu a ales să împărtășească acest moment special cu urmăritorii ei de pe Instagram. Vedeta le-a povestit fanilor cum a decurs zborul cu cei mici.

„Bun. După muuulte ore de zbor, 12 în aer, plus escală, plus aeroport, plus viză etc., am ajuns cu bine în Phuket. Nu sunt încă hotărâtă dacă zborul de noapte e o idee bună atunci când călătorești cu copii mici. Mă mai gândesc. Însă revederea a meritat fiecare clipă de nesomn și oboseală. Eu, deși eram obosită peste măsură, aveam un zâmbet tâmp pe chip. Mi-era dor de miros, temperatură și de energia unică din Thai”, a spus Adela Popescu pe Instagram.