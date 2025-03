Adela Popescu și Radu Vâlcan, revedere cu emoții în Thailanda. Ce surpriză i-a pregătit prezentatorul TV: „S-a bucurat să mă vadă”

Adela Popescu și-a făcut bagajele și a zburat spre Thailanda pentru a-l revedea pe soțul ei, Radu Vâlcan, care se află acolo pentru filmările unui nou sezon din emisiunea „Insula Iubirii” de la Antena 1.

Pe Instagram, Adela Popescu a mărturisit că a avut o serie de emoții, mai ales din cauza faptului că a ales să se ducă singură, fără cei trei copii pe care îi are împreună cu Radu Vâlcan.

„Emoții de zbor, emoții pentru copii. Nu știam dacă am făcut bine să plec fără ei. (…) Dar am ajuns cu bine în prima escală după multe rugăciuni și exerciții de respirație. După 5 ore de escală a urmat al doilea zbor. Rugăciuni, exerciții de respirație… știți voi. El mi-a spus că nu vine să mă aștepte pentru că filmează. Eu am crezut că se ține de glume și sigur o să fie la întâmpinare. N-a fost. Dar măcar mi-a pregătit o mașină cu niște pepene. După 40 de minute prin frumoasa Thailanda… am ajuns. Acum chiar că urma să mă aștepte la căsuța lui. Doar că ce să vezi… nici aici nu era. Dar i-am trimis poza asta și în două minute a venit să mă întâmpine și m-a scos în sat la restaurant. Eu am zis că s-a bucurat să mă vadă”, a povestit Adela Popescu pe Instagram.