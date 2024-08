Adela Popescu și Radu Vâlcan, criticați după ce au plecat în vacanță fără copii. Reacția amuzantă a Andreei Bănică: „Cum vine asta”

Adela Popescu și Radu Vâlcan au plecat recent într-o vacanță, însă fără copiii lor, ceea ce a generat un val de controverse printre fani. Aceștia au criticat cuplul, iar Andreea Bănică nu a ezitat să lase un comentariu surprinzător la postarea actriței de pe Instagram.

Radu și Adela sunt cunoscuți ca fiind unul dintre cele mai stabile și apreciate cupluri din showbizul românesc. Recent, au făcut o călătorie în Toscana, unde au împărtășit cu fanii mai multe fotografii. Spre deosebire de alte cupluri de vedete care au venit însoțite de copii, cum ar fi Răzvan și Irina Fodor sau Gina Pistol și Smiley, cei doi au ales să petreacă această vacanță fără micuții lor.

Decizia de a lăsa copiii acasă a stârnit reacții diverse pe rețelele de socializare, iar printre comentarii s-a aflat și Andreea Bănică. Artista a fost surprinsă de alegerea celor doi, întrebând amuzată cum se poate ca vacanța părinților este făcut cu copiii altor cupluri.

View this post on Instagram

„Vacanță părinților??? Atunci de ce nu ați ales o destinație în doi, undeva singuri, departe de toți și de toate/ „Ce caută Gina în vacanța voastră cu tot cu copil?”/ „Frumoasă, superbă, minunată, adorabilă, deșteptă”/ „Îmi place foarte mult de voi doi! Să fiți sănătoși, să vă iubiți și să fiți fericiți!”, au comentat fanii Adelei Popescu la postarea de pe Instagram.

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cunoscut în 2010 la filmările serialului „Iubire și onoare”, iar în 2015 s-au căsătorit. Au împreună trei băieți, pe Alexandru, Andrei și Adrian.

Adela Popescu a făcut recent o serie de confesiuni despre începutul relației cu Radu Vâlcan. Vedeta a recunoscut faptul că nu s-a îndrăgostit din prima de prezentatorul TV. În plus, nu l-a considerat pe acesta potrivit pentru ea.

„Eu nu m-am îndrăgostit la prima vedere. Am lucrat mult timp împreună până să mă îndrăgostesc de el, iar comportamentul lui social nu era pe gustul meu neapărat, nu era un bărbat la care să zic că așa aș vrea să fie, nu am avut asta absolut deloc. În momentul în care am început să vorbim noi doi, abia atunci l-am descoperit și m-am îndrăgostit de el. El este un om pe care poți să-l placi fizic din prima, dar cum l-am cunoscut eu, nu-l placi din prima, pentru că nu se lasă descoperit deloc. Ori că e timid, nu știu. Sunt unii oameni care reușesc să se facă foarte plăcuți social, el nu”, a spus Adela Popescu în emisiunea „La cină” de la Digi24.