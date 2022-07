Adela Popescu, sfaturi pentru persoanele care sunt într-o relație: „O viață în armonie”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul autohton. Au împreună trei băieți, pe Alexandru, Andrei și Adrian, iar foarte mulți sunt curioși să afle care este secretul relației lor. Prezentatoarea emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a dezvăluit câteva detalii din intimitatea relației cu partenerul ei.

Într-o postare publicată pe Instagram, Adela Popescu a împărtășit cu fanii ei câteva imagini din prima vacanță cu băiatul cel mare, Alexandru, care a fost în 2017. La acea vreme, au ales să meargă în Grecia și în ciuda faptului că vedeta și soțul ei erau și cu un copil în vârstă de 1 an în această călătorie, au reușit totuși să se descurce și să nu aibă parte de evenimente neplăcute, recunoscând că a fost o vacanță de neuitat.

„În prima vacanță cu Alexandru, cea din 2017 din insula grecească Naxos, nu am avut zbor charter. Am luat avion până în Atena apoi ferry. Curată nebunie, cu un copil de 1 an, ați putea spune. Prima cazare a fost mai mult decât modestă, a două și mai și. Noroc că erau poziționate excelent și aveau terase mari chiar pe plajă.

Mașina pe care am închiriat-o era cam cât chiuveta de la baie și aerul condiționat mergea când și când.

Nu prea am găsit plaje cu baldachine și nici petreceri cu dj și șampanie.

Dar a fost o vacanță de neuitat.

Perfectă! Asociez fiecare fotografie cu un sentiment de bine, de încântare, de liniște.

Și asta pentru că am reușit, eu și Radu, să ne armonizăm, să fim pe aceeași lungime de undă. Sau în care am avut norocul să ni se întâmple așa.”