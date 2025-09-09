Adela Popescu, impresionată de o apariție surpriză la casa ei de la Șușani. Motivul pentru care a plâns: „Mi-au țâșnit lacrimile și nu s-au mai oprit”

Adela Popescu le-a dezvăluit fanilor ce anume a făcut-o să plângă.

  de  ELLE.ro
Câinele Adelei Popescu de la Șușani
Adela Popescu le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare că a fost luată prin surprindere de o apariție specială la casa ei de la țară, de la Șușani. Actrița a recunoscut faptul că a plâns și a dezvăluit care a fost motivul. 

Motivul pentru care a plâns Adela Popescu

Adela Popescu își ține la curent urmăritorii cu activitățile pe care le are cu familia ei la casa lor de la Șușani, mai ales că au locuit acolo pe perioada verii. Bucuria cea mai mare a fost pentru cei trei băieți ai actriței, care au petrecut mult timp în natură. Recent, vedeta a mărturisit că la poarta lor a apărut un câine, care i-a adus aminte de un animal de companie pe care l-a avut în perioada copilăriei. 

„Dogman a apărut de nicăieri la poarta noastră la câteva zile după ce am ajuns noi la Șușani. Din acel moment nu a mai plecat niciun minut. Extrem de docil cu copiii, vesel, ascultător. În fiecare zi venea la plimbare cu mine și Radu și îi urma pe copii oriunde plecau. Adrian îl trăgea de coadă, de mustăți dar nicio clipă nu mi-a fost teamă că o să îi facă ceva.
Într-o zi îi spuneam lui Alexandru că mă uit la el și parcă îl văd pe Tobi, cățelul copilăriei mele. Și îi destăinuiam copilului câți ani am regretat că plecând la Bucureti, la școală, nu am fost lângă el când a suferit și a murit.

Alexandru m-a privit în ochi și mi-a zis: Du-te la Dogman și spune-i lui Tobi că îți pare rău. Spune-i tot ce mi-ai spus mie.
Măi, oameni buni, mi-au țâșnit lacrimile și nu s-au mai oprit până nu i-am spus lui Dogman tot ce mi-aș fi dorit să audă Tobi…
Dacă vă mai spun și că m-am simțit ușurată după o să spuneți că am luat-o razna.
Posibil, nu zic nu. Dar poa să fie și tristețea amestecată cu bucuria că mâine Alexandru începe clasa a 3-a, Andrei clasa zero și Adrian intră în grupa mare la grădiniță.
La cum situația „derapajul” putea să fie mult mai mare.”

Adela Popescu, confesiuni despre viața la țară

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, și-au văzut visul împlinit: casa de la Șușani, proiectul lor de suflet, este în sfârșit gata. Cei doi soți au decis să ridice această casă în localitatea natală a Adelei, locul în care artista a crescut și unde părinții ei locuiesc și în prezent. Lucrările s-au desfășurat pe parcursul a aproape un an, iar pe toată durata construcției, cuplul a postat periodic fotografii care au documentat progresul.

Adela Popescu, Radu Vâlcan și cei trei copii ai lor au locuit pe perioada verii la casa lor de la țară și au dezvăluit constant imagini și detalii inedite pe rețelele de socializare.

„Să nu credeți că dacă stați la țară sau cei care locuiesc la țară nu cheltuiesc bani pentru că iau totul din grădină! Sunt foarte multe lucruri de care ai nevoie într-o casă, care nu se cresc în grădină. Ce voiam să zic, de fapt, este că știu că, în general, se romanțează toată povestea cu statul la țară, să crească copiii în natură și să mănânci roșia din natură, să îți cultivi pământul…”, a povestit Adela Popescu pe social media.

Adela Popescu a ținut să le atragă atenția fanilor că nu trebuie să creadă că locuitul în mediul rural înseamnă cheltuieli mai mici, ba din contră.

„Da, desigur, asta se întâmplă și noi mâncăm foarte mult din grădina părinților mei momentan, luăm brânză de la vecini, carne de la ai mei, absolut, dar sunt foarte multe alte lucruri pe care trebuie să le cumperi de la supermarket. Așadar, oamenii de la țară cheltuiesc foarte mulți bani și asta pot să vă spun eu pentru că mă pot numi deja țărancă. Suntem deja de o lună aici și mai avem o lună”, a continuat Adela.

Citește și:
Ce cadou special a primit Otilia de la bunica soțului ei cu ocazia nunții

Foto: Instagram

