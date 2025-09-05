Radu Vâlcan, ținute atent alese pentru Insula Iubirii. Cât costă hainele purtate de prezentatorul TV

Radu Vâlcan a atras privirile la Insula Iubirii 2025 datorită ținutelor sale impecabile, care nu trec neobservate nici măcar în vacanțele alături de Adela Popescu și copiii lor, purtând același brand.

Cât costă hainele lui Radu Vâlcan

Stilul relaxat, dar elegant, al prezentatorului a captat imediat atenția fanilor, care îl admiră nu doar pentru carismă, ci și pentru simțul său estetic desăvârșit. De la costume lejere potrivite pentru plimbările pe plajă, până la kimonouri spectaculoase pentru momente ceremoniale, fiecare alegere vestimentară pare atent gândită.

Mai mult, Radu Vâlcan experimentează cu culori și accesorii, reușind să transforme fiecare apariție într-un look memorabil. Comentariile de pe rețelele sociale sunt pline de laude pentru felul în care îmbină confortul cu eleganța. Dar cât costă, de fapt, aceste ținute?

Pe parcursul emisiunii, prezentatorul a purtat exclusiv piese semnate Niște Haine, disponibile pe site-ul brandului. De exemplu, setul de trei piese în nuanțe albastru-verde-roz poate fi achiziționat cu 850 de lei, redus de la 1.200.

Un alt punct de atracție a fost kimonoul negru, unisex, evaluat la 2.500 de lei.

„Kimono brodat manual, negru caviar, inspirat din îmbrăcămintea samurailor japonezi. Arată fabulos atât pe bărbați, cât și pe femei. Această piesă statement se remarcă prin detalii, mărgele și broderii complexe, menite să completeze stilul tău unic. Lungimea este perfectă pentru a fi asortată cu pantaloni hakama samurai sau orice alt tip de pantaloni largi. Poate fi purtat ca parte a unei ținute casual sau la ocazii speciale și evenimente mai formale. Confecționat din in, brodat manual cu mărgele. Croială largă, mâneci lungi, cu căptușeală contrastantă și fante laterale. Culoare: negru caviar. Material: 100% in. Detalii: brodat cu mărgele.”

De asemenea, Radu a purtat și kimonoul Cloud Grey – UNISEX, disponibil la prețul de 3.250 de lei. „Kimono brodat manual, gri nor, inspirat din îmbrăcămintea samurailor japonezi. Arată fabulos atât pe bărbați, cât și pe femei. Această piesă vestimentară remarcabilă se remarcă prin detalii, mărgele și broderii complexe, menite să completeze stilul dvs. unic. Lungimea este perfectă pentru a fi asortată cu pantaloni hakama samurai sau orice alt tip de pantaloni largi. Poate fi purtat ca parte a unei ținute casual sau la ocazii speciale și evenimente mai formale. Confecționat din mătase, brodat manual cu mărgele pe dantelă. Croială largă, mâneci lungi, cu căptușeală contrastantă și fante laterale.”

Pe lângă haine, accesoriile au fost și ele un punct forte al prezentatorului, care poartă adesea coliere spectaculoase. Marian Grozavu a remarcat acest lucru, iar la finalul emisiunii, a primit chiar un lanț de la Radu Vâlcan.

Adela Popescu, ironică după finala Insula Iubirii

Miercuri, 3 septembrie 2025, finala „Insula Iubirii” a adus în prim-plan nu doar emoțiile și tensiunile concurenților, ci și momente amuzante care s-au petrecut în culisele evenimentului special organizat la București. Radu Vâlcan, prezentatorul show-ului, a fost ținta unei tachinări pline de umor din partea soției sale, Adela Popescu, care nu a ratat ocazia să glumească pe seama provocărilor din Thailanda.

„Săracul, vă dați seama cât de nasol poate să fie?! Să fii departe în Thailanda, sub palmieri, la o bere rece, cu ispitele alea… îngrozitor, îți spun că eu chiar te compătimesc, să știi și cred că și voi, nu? Este îngrozitor de greu…’, a spus Adela, amuzând întreaga sală.

Ulterior, a venit și răspunsul lui Radu Vâlcan:

„Norocul meu este că vine destul de devreme la mine”.

