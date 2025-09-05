Radu Vâlcan, ținute atent alese pentru Insula Iubirii. Cât costă hainele purtate de prezentatorul TV

Radu Vâlcan a atras atenția prin ținutele purtate la Insula Iubirii.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Radu Vâlcan la Insula Iubirii (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Radu Vâlcan a atras privirile la Insula Iubirii 2025 datorită ținutelor sale impecabile, care nu trec neobservate nici măcar în vacanțele alături de Adela Popescu și copiii lor, purtând același brand.

Cât costă hainele lui Radu Vâlcan

Stilul relaxat, dar elegant, al prezentatorului a captat imediat atenția fanilor, care îl admiră nu doar pentru carismă, ci și pentru simțul său estetic desăvârșit. De la costume lejere potrivite pentru plimbările pe plajă, până la kimonouri spectaculoase pentru momente ceremoniale, fiecare alegere vestimentară pare atent gândită.

Mai mult, Radu Vâlcan experimentează cu culori și accesorii, reușind să transforme fiecare apariție într-un look memorabil. Comentariile de pe rețelele sociale sunt pline de laude pentru felul în care îmbină confortul cu eleganța. Dar cât costă, de fapt, aceste ținute?

Pe parcursul emisiunii, prezentatorul a purtat exclusiv piese semnate Niște Haine, disponibile pe site-ul brandului. De exemplu, setul de trei piese în nuanțe albastru-verde-roz poate fi achiziționat cu 850 de lei, redus de la 1.200.

Un alt punct de atracție a fost kimonoul negru, unisex, evaluat la 2.500 de lei.

„Kimono brodat manual, negru caviar, inspirat din îmbrăcămintea samurailor japonezi. Arată fabulos atât pe bărbați, cât și pe femei. Această piesă statement se remarcă prin detalii, mărgele și broderii complexe, menite să completeze stilul tău unic. Lungimea este perfectă pentru a fi asortată cu pantaloni hakama samurai sau orice alt tip de pantaloni largi. Poate fi purtat ca parte a unei ținute casual sau la ocazii speciale și evenimente mai formale. Confecționat din in, brodat manual cu mărgele. Croială largă, mâneci lungi, cu căptușeală contrastantă și fante laterale. Culoare: negru caviar. Material: 100% in. Detalii: brodat cu mărgele.”

De asemenea, Radu a purtat și kimonoul Cloud Grey – UNISEX, disponibil la prețul de 3.250 de lei. „Kimono brodat manual, gri nor, inspirat din îmbrăcămintea samurailor japonezi. Arată fabulos atât pe bărbați, cât și pe femei. Această piesă vestimentară remarcabilă se remarcă prin detalii, mărgele și broderii complexe, menite să completeze stilul dvs. unic. Lungimea este perfectă pentru a fi asortată cu pantaloni hakama samurai sau orice alt tip de pantaloni largi. Poate fi purtat ca parte a unei ținute casual sau la ocazii speciale și evenimente mai formale. Confecționat din mătase, brodat manual cu mărgele pe dantelă. Croială largă, mâneci lungi, cu căptușeală contrastantă și fante laterale.”

Pe lângă haine, accesoriile au fost și ele un punct forte al prezentatorului, care poartă adesea coliere spectaculoase. Marian Grozavu a remarcat acest lucru, iar la finalul emisiunii, a primit chiar un lanț de la Radu Vâlcan.

Adela Popescu, ironică după finala Insula Iubirii

Miercuri, 3 septembrie 2025, finala „Insula Iubirii” a adus în prim-plan nu doar emoțiile și tensiunile concurenților, ci și momente amuzante care s-au petrecut în culisele evenimentului special organizat la București. Radu Vâlcan, prezentatorul show-ului, a fost ținta unei tachinări pline de umor din partea soției sale, Adela Popescu, care nu a ratat ocazia să glumească pe seama provocărilor din Thailanda.

„Săracul, vă dați seama cât de nasol poate să fie?! Să fii departe în Thailanda, sub palmieri, la o bere rece, cu ispitele alea… îngrozitor, îți spun că eu chiar te compătimesc, să știi și cred că și voi, nu? Este îngrozitor de greu…’, a spus Adela, amuzând întreaga sală.

Ulterior, a venit și răspunsul lui Radu Vâlcan:

„Norocul meu este că vine destul de devreme la mine”.

Citește și:
Raluca Bădulescu, dezvăluiri din culisele Asia Express. Prin ce situații neplăcute a trecut alături de fostul ei soț: „Acum râd, acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng…'

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Willow, fiica lui Pink, a început liceul. Imagini rare cu adolescenta
People
Willow, fiica lui Pink, a început liceul. Imagini rare cu adolescenta
Theo Rose, emoționată în prima zi de grădiniță a lui Sasha: "Băiatul meu"
People
Theo Rose, emoționată în prima zi de grădiniță a lui Sasha: "Băiatul meu"
Harry Styles și Zoë Kravitz își confirmă relația romantică. Cum au fost surprinși împreună la New York
People
Harry Styles și Zoë Kravitz își confirmă relația romantică. Cum au fost surprinși împreună la New York
Actrița Kristina Cepraga a fost răsplătită cu titlul de Cavaler al Ordinului Stelei Italiei: "Mă simt onorată"
People
Actrița Kristina Cepraga a fost răsplătită cu titlul de Cavaler al Ordinului Stelei Italiei: "Mă simt onorată"
Kate Middleton ar putea da naștere unui nou trend în materie de hairstyle, după ce a apărut cu părul blond
People
Kate Middleton ar putea da naștere unui nou trend în materie de hairstyle, după ce a apărut cu părul blond
Prin ce peripeții au trecut Irina și Răzvan Fodor în ziua în care au împlinit 15 ani de la cununia religioasă: "Îl arată cu bastonul pe distinsul meu soț"
People
Prin ce peripeții au trecut Irina și Răzvan Fodor în ziua în care au împlinit 15 ani de la cununia religioasă: "Îl arată cu bastonul pe distinsul meu soț"
Libertatea
Câți bani trebuie să le dea Gabi Bădălău copiilor lui. Claudia Pătrășcanu a răbufnit. „Unde îi cheltuie? Pe opulența expusă în vacanțele de lux”
Câți bani trebuie să le dea Gabi Bădălău copiilor lui. Claudia Pătrășcanu a răbufnit. „Unde îi cheltuie? Pe opulența expusă în vacanțele de lux”
Imagini de la nunta Oanei Radu cu Șerban Balaban. Artista a avut o rochie de mireasă inedită
Imagini de la nunta Oanei Radu cu Șerban Balaban. Artista a avut o rochie de mireasă inedită
Banii pe care îi câștigă ispitele la Insula Iubirii: „Știu că atât se ia”. Suma rostită de Florin Ristei
Banii pe care îi câștigă ispitele la Insula Iubirii: „Știu că atât se ia”. Suma rostită de Florin Ristei
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025. Luna Plină în Pești va fi asociată cu o eclipsă totală de Lună
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025. Luna Plină în Pești va fi asociată cu o eclipsă totală de Lună
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Ținuta aleasă de Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing. Ce semnificație ascunsă ar putea avea
Ținuta aleasă de Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing. Ce semnificație ascunsă ar putea avea
Cum au petrecut Marian Grozavu și Bianca Dan după ultima ediție Insula Iubirii 2025. Bărbatul, show total după bonfire
Cum au petrecut Marian Grozavu și Bianca Dan după ultima ediție Insula Iubirii 2025. Bărbatul, show total după bonfire
Care e numele real al Ellei Vișan de la Insula Iubirii. I l-a dezvăluit lui Teo la Dream Date
Care e numele real al Ellei Vișan de la Insula Iubirii. I l-a dezvăluit lui Teo la Dream Date
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în mare secret! După ce au uimit lumea medicală, tinerele s-au căsătorit, iar acum au și un copil. Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în mare secret! După ce au uimit lumea medicală, tinerele s-au căsătorit, iar acum au și un copil. Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe Noelle, fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Wooow, ce frumusețe!! FOTO
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe Noelle, fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Wooow, ce frumusețe!! FOTO
catine.ro
Cum să adormi rapid la loc după ce te-ai trezit noaptea. Sfaturile specialiștilor
Cum să adormi rapid la loc după ce te-ai trezit noaptea. Sfaturile specialiștilor
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce determină fiecare semn zodiacal să iasă dintr-o relație. Ce arată astrele
Ce determină fiecare semn zodiacal să iasă dintr-o relație. Ce arată astrele
Mai multe din people
Teo Costache spune adevărul despre relația cu Ella Vișan la Insula Iubirii. Ce a mărturisit ispita: "Nu, nu am fost îndrăgostit..."
Teo Costache spune adevărul despre relația cu Ella Vișan la Insula Iubirii. Ce a mărturisit ispita: "Nu, nu am fost îndrăgostit..."
People

Teo Costache a vorbit despre relația cu Ella Vișan și momentele pe care le-au petrecut împreună pe Insula Iubirii.

+ Mai multe
Oana Monea, ispita de la Insula Iubirii, ar fi dat-o în judecată de Maria Avram. Ce acuzații îi aduce și ce sumă cere
Oana Monea, ispita de la Insula Iubirii, ar fi dat-o în judecată de Maria Avram. Ce acuzații îi aduce și ce sumă cere
People

După finala tensionată de la Insula Iubirii, conflictul dintre Maria Avram și ispita Oana Monea nu s-a stins, ba din contră.

+ Mai multe
Oana Radu s-a căsătorit! Primele imagini cu artista îmbrăcată în rochie de mireasă
Oana Radu s-a căsătorit! Primele imagini cu artista îmbrăcată în rochie de mireasă
People

Oana Radu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii care s-a desfășurat pe plajă în Mamaia.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC