Adela Popescu, declarații sincere despre ideea unui al patrulea copil: „Nu cred că aș fi putut să fac ceva mai bine”

Adela Popescu a vorbit recent, cu umor și sinceritate, despre posibilitatea de a mai avea un copil. Vedeta, care este deja mamă a trei băieți – Alexandru, Andrei și Adrian – alături de soțul ei, Radu Vâlcan, s-a amuzat pe seama întrebărilor pe care le primește constant legat de extinderea familiei.

Inspirată poate și de prietena sa, Laura Cosoi, care a devenit mamă pentru a patra oară anul trecut, Adela a ales să abordeze subiectul într-o notă relaxată.

„Îmi vine să râd, pentru că tocmai ce ne-am întors de la țară și am stat cu copiii în mașină mai multe ore și a fost ceva… am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă, că o să fie ceva oribil, dar nu, nu i-a explodat nicio venă și am ajuns cu bine. Am și filmat, poate că o să postez odată un astfel de filmuleț și cred că o să mă apreciați mai mult”, a spus actrița pentru WOWbiz.