Adela Popescu a împlinit 40 de ani. Mesajul special primit de la Radu Vâlcan

Adela Popescu a împlinit 40 de ani, iar Radu Vâlcan a ținut să marcheze aniversarea soției sale printr-un mesaj emoționant.

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  de  ELLE.ro
Adela Popescu și Radu Vâlcan
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Adela Popescu a împlinit 40 de ani pe 8 octombrie, iar soțul ei, Radu Vâlcan, a marcat momentul printr-o declarație de dragoste publicată pe rețelele de socializare. Prezentatorul emisiunii Insula Iubirii i-a dedicat actriței câteva cuvinte emoționante, în care a vorbit despre calitățile pe care le admiră cel mai mult la ea.

Radu Vâlcan, mesaj emoționant pentru Adela Popescu

Radu Vâlcan a ales să își exprime sentimentele printr-o postare pe Instagram, în care a subliniat cât de importantă este Adela Popescu pentru el și pentru familia lor.

„La mulți ani, iubirea mea! Nu-ți voi spune cât de mult te iubesc. O știi deja. Doar atât: să rămâi o inspirație, să ne hrănești în continuare cu râsul tău și să ne fii mereu un exemplu prin altruismul tău! Te iubesc!”, a scris Radu Vâlcan, pe Instagram.

Ce a făcut Adela Popescu din gelozie

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc și sunt părinții a trei băieți. Deși astăzi au o relație solidă, actrița a povestit că, la începutul poveștii lor de dragoste, a existat și un episod în care gelozia i-a dat ceva bătăi de cap.

Actrița și-a amintit cu umor de perioada în care devenise geloasă pe o tânără care participase la aceeași deplasare cu Radu Vâlcan. Pentru a afla dacă avea sau nu motive să își facă griji, Adela Popescu a decis să testeze o metodă neobișnuită despre care știa din copilărie.

„Eram geloasă pe o fată la începutul relației mele cu Radu și fusese el într-o deplasare unde fusese și fata respectivă. Radu vorbește în somn. Eu știam de la mine, de la Șușani, că dacă atunci când doarme îl ții de degetul mic de la picior și pui întrebări, răspunde singur”, a povestit Adela Popescu pentru Libertatea.

Convinsă că trucul ar putea funcționa, actrița a încercat în repetate rânduri să obțină răspunsuri de la partenerul ei în timp ce acesta dormea. Privind în urmă, recunoaște că întreaga situație i se pare acum amuzantă.

„Seri întregi am încercat. Suntem împreună, deci pare că nu mi-a zis nimic. Dacă puteți crede, chiar asta am făcut și am și crezut că o să-mi iasă”, a mai spus Adela Popescu.

Radu Vâlcan, despre relația cu Adela Popescu

După mulți ani împreună, cei doi continuă să pună pe primul plan comunicarea și sprijinul reciproc. Radu Vâlcan mărturisește că el și Adela și-au dorit încă de la început o familie numeroasă, iar viața pe care au construit-o împreună reprezintă astăzi unul dintre cele mai importante motive de bucurie pentru ei.

„Suntem îndrăgostiți și suntem fericiți că am construit o familie atât de frumoasă. Ne-am dorit să avem o familie mare și, când suntem toți la masă, realizăm cât suntem de norocoși. Cheia noastră a fost mereu comunicarea sinceră. Nu au existat subiecte pe care să le ocolim sau elemente de care să ne ferim. Ne-am spus tot, ne-am încurajat în orice situație sau ne-am fost aproape atunci când celălalt avea de luat o decizie importantă. Am fost mereu parteneri, ne-am înțeles și am știut să ne arătăm sentimentele în modul nostru, nu în acele metode clasice, pe care le vedem peste tot. V-am mai zis cât suntem de norocoși?”, a spus el pentru Radu Vâlcan pentru revista VIVA!

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Foto: Arhiva ELLE

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