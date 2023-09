Actrița Joey King s-a căsătorit în secret

Joey King și logodnicul ei, Steven Piet, s-au căsătorit în acest weekend. Potrivit Just Jared, ceremonia intimă, la care au participat doar prietenii și familia, a avut loc pe insula Mallorca din Spania.

King și Piet s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului The Act. Cei doi au început să formeze un cuplu în februarue 2019, iar trei ani mai târziu și-au anunțat logodna.

„Nu am știut niciodată că fericirea poate fi atât de puternică, încât îți poate lua aerul din plămâni, copleșind fiecare parte din tine încât nu te poți abține să nu simți cum îți ies ochii din orbite de la bucuria incontestabilă”, a scris King la momentul respectiv pe Instagram.

„Nu am știut niciodată că prezența și inima unei persoane se pot simți ca o casă adevărată. Nu am știut niciodată că dragostea poate fi atât de frumoasă. Nu am știut niciodată până la tine”, a continuat actrița.