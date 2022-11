Actorul Warren Beatty, acuzat de agresiune sexuală

Warren Beatty a fost dat în judecată săptămâna aceasta de către o femeie care susține că actorul a agresat-o sexual în 1973. Kristina Hirsch susține că la vremea respectivă era minoră, având doar 14 ani, și că l-a cunoscut pe Beatty, atunci în vârstă de 36 de ani, pe platourile de filmare.

„În 1973, eram o virgină de 14 ani și am fost adusă și prezentată lui Warren Beatty pe platoul de filmare al filmului The Parallax View în scopul de a fi ademenită sexual de un adult”, spune Kristina într-un clip video obținut de DailyMail.com.

„Nu am fost conștientă de acest lucru și, din primăvara anului 1973 până în ianuarie 1974, am continuat o relație pe care o credeam specială. A fost o crimă pe care Beatty a comis-o violându-mă, făcând sex oral cu mine… și aducându-mi prejudicii emoționale în ultimii 44 de ani”, a adăugat femeia, potrivit Daily Mail.

În documentele depuse de avocații lui Hirsch se arată că Warren Beatty „s-a folosit de statutul său de adult și de vedetă de la Hollywood pentru a forța un contact sexual cu reclamanta în mai multe ocazii.”

De asemenea, femeia susține că agresiunea sexuală la care a fost supusă i-a provocat suferințe emoționale, fizice și psihice, afectându-i în mod direct „relațiile intime, confidențiale și familiale.” În plus, conform documentelor oficiale, aceasta s-a confruntat inclusiv cu sentimente de „umilință, rușine și vinovăție.” Hirsch susține că experiența traumatizantă are repercusiuni asupra sa inclusiv acum, la 49 de ani de când a avut loc, motiv pentru care a depus o plângere în care solicită despăgubiri. Femeia nu l-a menționat în mod explicit pe Warren Beatty în documentele depuse, însă îl prezintă pe acesta drept un actor nominalizat la Oscar pentru rolul său din Bonnie and Clyde.

Până în momentul de față, Warren Beatty nu a comentat în niciun fel acuzațiile care îi sunt aduse.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro