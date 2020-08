Actorul Chadwick Boseman a murit la vârsta de 43 de ani

Chadwick Boseman a murit la vârsta de 43 de ani. Actorul din Black Panther a fost diagnosticat în 2016 cu cancer de colon.

Vestea a fost confirmată chiar de familia actorului pe pagina sa de Twitter. Potrivit comunicatului transmis de familie, actorul Chadwick Boseman a fost supus mai multor operații și intervenții în toți acești ani în care s-a luptat cu cancerul de colon. „Cu o durere foarte mare, confirmăm decesul lui Chadwick Boseman. Chadwick a fost diagnosticat cu cancer de colon în stadiul III în 2016 și s-a luptat cu acesta timp de patru ani, până a progresat la stadiul IV. Un adevărat luptător. Chadwick a trecut prin toate acestea și a adus lumii multe dintre filmele pe care le iubiți foarte mult. De la Marshall, Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom și multe altele, care au fost filmate în timpul multor operații și chimioterapiei la care a fost supus. El a murit în casa lui, alături de soție și familie”, potrivit mesajului transmis de familia acestuia pe pagina oficială de Twitter.

Black Panther din 2018 a fost un adevărat succes, fiind unul dintre filmele Marvel Cinematic Universe care a avut cele mai mari încasări. Ultimul său film în care a jucat a fost Da 5 Bloods, de pe Netflix. Alte roluri cunoscute ale actorului sunt jucătorul de baseball Jackie Robinson din filmul 42 și cântărețul James Brown din filmul biografic Get On Up.

Chadwick Boseman nu a vorbit public despre diagnosticul său. El a continuat să lucreze în timpul luptei sale cu cancerul de colon. Chadwick forma un cuplu cu Taylor Simon Ledward. Primele informații despre relația lor au apărut în 2019, iar ultima lor apariție publică a fost în februarie 2020, la NBA All-Star Game. Cei doi s-ar fi căsătorit anul acesta.

Chadwick Bosemn s-a născut în Carolina de Sud, a absolvit Universitatea Howard și a avut câteva roluri în televiziune înainte de a apărea în filmele cu care a devenit cunoscut. Anul trecut a terminat filmările pentru Ma Rainey’s Black Bottom, o adaptare a piesei de teatru a lui August Wilson. Filmul ar trebui să aibă lansarea anul acesta.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro