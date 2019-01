Starul feminin din Black Panther este regina box office-ului în 2018

Mai mult decât un succes incontestabil, „Black Panther” ne-a făcut cunoștință cu un nou star, care deja și-a câștigat un loc binemeritat în preferințele publicului: Letitia Wright!

Letitia Wright a interpretat personajul Shuri, prințesa din Wakanda și sora Regelui T’Challa (Chadwick Boseman) în două dintre cele mai de succes filme din 2018: „Black Panther” și „Avengers: Infinity War”. Însă în 2018 fanii au mai putut-o urmări pe ecrane în alte două filme de succes. Ea a interpretat-o pe Reb (Safe House) în „Ready Player One” și pe Jules Skateboarder în „The Commuter”.

Succesul peliculelor în care Letitia Wright a jucat i-a determinat pe cei de la Fandango să o numească pe Wright drept Actorul care a obținut cele mai mari încasări la box office în 2018. Ceea ce înseamnă că, adunate, încasările din filmele în care ea a jucat le-au depășit pe cele ale colegilor din „Black Panther”, dar și staruri consacrate precum Samuel L. Jackson, Chris Pratt sau Josh Brolin.

Lista a fost realizată pe baza încasărilor din USA si Canada și, potrivit acesteia, filmele în care a jucat Wright au strâns la box office 1,55 miliarde de dolari. Da, ai citit bine, miliarde!

Mai exact sumele au fost următoarele:

Black Panther (700,059,566 dolari)

Avengers: Infinity War (678,815,482 dolari)

Ready Player One (137,690,172 dolari)

The Commuter (36,343,858 dolari)

Wright a sărbătorit succesul cu un post pe Twitter:

dope dope.

just deposit that amount into my bank account https://t.co/4KPE3DicuG

— Letitia Wright (@letitiawright) December 27, 2018