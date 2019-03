Acest comentariu făcut de Prințul Harry ar fi declanșat conflictul cu familia lui Meghan Markle

Meghan Markle și Prințul Harry se află în atenția tuturor de doi, în câteva luni fiind și prima aniversare a nunții lor. Momentul va fi unul și mai special, având în vedere că Ducesa de Sussex va naște în aprilie, detaliu dezvăluit chiar de către aceasta.

Deși inițial te-ai gândi că duce o viață perfectă, Meghan a avut o perioadă deficilă de la anunțul logodnei, membrii familiei sale având grijă să vorbească mereu cu presa, în ciuda rugăminților Ducesei. Atât sora lui Meghan, Samantha, cât și propriul tată, au decis să dea interviuri controversate și să publice comentarii dure la adresa acesteia.

Dacă ai urmărit întreaga dramă creată de familia Markle, probabil te întrebi ce anume îi face să acționeze astfel, iar motivul pare să fie un comentariu făcut de Prințul Harry în cadrul unui interviu radio.

Atunci când Harry și Meghan s-au logodit, ei au oferit un interviu pentru BBC, respectând astfel tradiția de a vorbi despre relația lor. Ulterior, Prințul Harry a dat încă un interviu pentru BBC Radio 4 în care a vorbit despre viitoarea lui soție la acel moment și, în special, despre cât de bine s-a integrat la primul Crăciun petrecut alături de întreaga familie.

Întrebat cum a decursul totul, Prințul Harry a spus că Meghan „a făcut o treabă minunată”, declarând totodată că „a fost familia pe care ea n-a avut-o” – aceste cuvinte fiind cele care au stârnit conflictul.

Mai multe detalii despre acest subiect au fost dezvăluit în cadrul unui documentar difuzat de Channel 5, „Meghan and the Markles: A Family at War”, unde Samantha, sora vitregă a Ducesei, a declarat că a simțit că Harry nu a spus întreaga poveste.

„Apoi ne-am întrebat de ce… de ce ar fi fost rușinată de familia ei, de ce ar fi simțit nevoia să expună o altă poveste. Am simțit că nu voia să ajungă la familie”.

Din păcate, familia Markle nu pare să se oprească cu atacurile împotriva familiei regale, tatăl lui Meghan publicând chiar și scrisoarea trimisă de aceasta.

