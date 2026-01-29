A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3. Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”

Proba de cuplu s-a anunțat a fi una pe atât de complicată, cât și de amuzantă.

Adda și Cătălin au părăsit emisiunea
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3

Continuă probele și starea de bine în super show-ul Power Couple! Cuplurile au parte de provocările vieții lor, iar dorința de a-și depăși fricile se observă constant. Fiecare dintre ei a învățat că „nu pot” înseamnă, de fapt, că o vor face, chiar dacă va presupune necunoscut și teamă!

Lucrurile s-au complicat pentru cei din casă! Proba de cuplu s-a anunțat a fi una pe atât de complicată, cât și de amuzantă, iar miza este una clară – primul loc obține un bonus de 2.000 de euro, iar ultimul va merge direct la vot. Acolo se aflau deja Adda și soțul ei, Cătălin, cei care au făcut investiții mici și au ajuns pe ultimul loc, în clasamentul banilor.

La finalul probei, Oase și Maria au primit bonusul de 2.000 de euro, în timp ce Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, s-au aflat pe ultimul loc.

După sesiunea votului, cei eliminați au fost Adda și soțul ei, Cătălin, la diferență mare de voturi.

„Să vă bucurați de următoarele probe, să le faceți cu curaj. Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe, chiar dacă părem fericiți în acest moment. Acesta este jocul și trebuie să acceptăm momentul în care pierdem”, a declarat Cătălin Rizea după anunțarea voturilor.

După difuzarea episodului, cei doi au făcut unele declarații pe rețelele de socializare, precizând că revenirea acasă din competiție a coincis cu aniversarea zilei de naștere a fiului lor, Alex.

„Când o să fim bătrâni și o să ne retragem la căsuța noastră, de pe malul mării din Grecia, o să le povestim nepoților că, în 2025, când eram tineri, rebeli și nebuni, am căzut în gol de la 24 de m, în timp ce pomeneam sfinți, arhangheli și pe Michael Jackson! Mulțumim pentru experiență, amintiri unice și lecții despre iubire, compasiune, curaj dar și ACCEPTAREA LIMITELOR.
‘Îți arăt că poooooot’- Uneori e perfect și normal și dacă NU poți! NU ai nimic de demonstrat nimănui, dacă la tine în suflet e liniște. Ne-am gandit dacă să spunem mai multe, dar nu are sens. Faptul că știm noi e suficient!
Nu mai există doi ca noi, dar suntem sincer și sinceri ai voștri”, au declarat Adda și Cătălin după difuzarea episodului în care au fost eliminați.

Ce echipe au rămas în competiție

Echipele care au rămas în competiția care se difuzează la Antena 1, fiind prezentată de Dani Oțil, sunt: Claudia și omul de radio Andrei Nicolae. Dilinca și Mădălin Șerban. Luiza și Cătălin Zmărăndescu. Maria și Oase. Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Simona și Marius Urzică.

Alături de participanți, în locațiile de filmare se vor afla mereu și unii dintre cei mai urmăriți și iubiți creatori de conținut din țară: Theo Zeciu și Cesima! După ce în sezonul 2 au fost concurenți, demonstrând că pot depăși provocări majore, chiar și-n clipe de impas, revin cu un rol total diferit! Pe toată durata de filmare, cei doi vor testa fiecare probă pe care o vor trece concurenții, vor afla toate secretele din culisele echipei de producție și vor sta de vorbă cu cei care trec prin emoția competiției!

Foto: PR

