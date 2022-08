Simți că nu mai ai deloc încredere în tine și asta îți afectează relația de cuplu? Soluții punctuale de a (re)învăța cine ești

Să ai încredere în sine este un concept foarte general. Căci a avea încredere în propria persoană și forțele propriii are o nuanță diferită, de la persoană la persoană. Poate că tu simți că ai încredere în tine atunci când îți confrunți șeful abuziv, iar o prietenă are încredere în sine știind că se va descurca bine singură timp de un an sabatic în Asia. Deci întâi pune pe hârtie ce anume îți dovedește ție că ai încredere în tine, ce reflectă asta. Apoi care sunt căile prin care poți obține ceea ce este pe listă.

Lasă perfecționismul

Crezi că dacă vei face totul perfect vei avea mai multă încredere în tine. Ironic, căutarea perfecțiunii alimentează critica și acea credință că nu ești sau nu faci suficient. Ideea este de a te simți confortabil cu suficient de bine.

Spune nu mai des

Pe măsură ce refuzi situațiile în care nu te simți confortabil, alegi să ai grijă de tine și de nevoile tale emoționale vei căpăta mai multă încredere în tine. Asta nu înseamnă că te transformi într-o adolescentă rebelă, ci ieși din capitularea care te macină teribil pe interior și pe care de multe ori o resimți ca pe o trădare de sine.

Calitățile tale

Roagă cinci prieteni să îți spună fiecare cinci calități pe care ei consideră că tu le posezi. Cum te simți să vezi pe hârtie sau în mesaje aceste 25 de calități? Apoi notează tu într-o agendă, pe un caiet care sunt acele puncte forte pe care le conștientizezi și îți asumi că le ai.

Gesturi frumoase către sine

Imaginează-ți că o prietenă trece printr-o perioadă proastă din punct de vedere emoțional. Fă o listă cu diferite lucruri pe care poți și te-ai bucura să le faci pentru ea ca să îi ridici moralul și să îi arăți că îți pasă de ea, o iubești, e importantă pentru tine. Notează cât mai multe variante. Ulterior toate aceste gesturi frumoase pune-le în practică pentru tine, câte unul pe zi.

Recompensează-te

Ai avut o reușită, indiferent cât de mică sau de mare este? E timpul să o celebrezi și să îți oferi o recompensă pentru asta. Creierul tău va învăța că există și pozitiv, nu doar negativ, victorii nu doar înfrângeri.

Ce priorități ai?

Tot pe o listă așează ce consideri că este o prioritate în viața ta și ce modalități ai de a atinge, satisface acele priorități. Care sunt acele comportamente la care e necesar să renunți deoarece împiedică împlinirea priorităților? Pe măsură ce te vei ocupa de ce contează cu adevărat pentru tine te vei simți mai încrezătoare, mai puternică.

Încercările prin care ai trecut

Cel mai probabil viața ta nu a fost foarte lină și ai depășit o serie de greutăți. Care au fost acelea? Ce resurse interne ți-au fost utile? Poți apela și acum la ele când este nevoie?

Ce ai sfătui o prietenă…

… care este acum în aceeași situație ca tine? Ce i-ai spune? Ai critica-o și pe ea așa cum faci cu tine, punând-o la pământ sau mai degrabă ai fi blândă și înțelegătoare?

