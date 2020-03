Qreator by IQOS, casa creativității bucureștene

Celebra adresă Aviatorilor 8A este spațiu de expoziții, dar și de lucru, hub, atelier al artelor, de fapt, locul de unde se dă ora exactă a creativității artistice din Capitală. Reședința artelor, de la cele vizuale la modă, polarizează tot mai mult interesul publicului: în 2019, Qreator a avut 38.790 de vizitatori și a găzduit 327 de evenimente.

Best of 2019 la Qreator

Anul trecut, artiștii care au fost la Qreator au transformat fiecare eveniment într-un performance memorabil. Expoziția Baugasm Solo Show a reunit posterele și instalațiile multimedia create de artistul vizual Vasjen Katro aka Baugasm, prezent la vernisaj.

Unzip, un eveniment care a reprezentat o premieră pe țară, l-a adus pe Alex Chinneck, unul dintre cei mai cunoscuți artiști vizuali la nivel mondial, cu o instalație creată special pentru publicul din România, parte a conceptului Unzip Your World.

Spotlight – Festivalul Luminilor din București a transformat clădirea în scenă deschisă cu ajutorul unei instalații de video-mapping pe clădire. Iar pe parcursul Nopții Muzeelor, au fost animate 31 de lucrări ale unor pictori celebri, de la Ștefan Luchian la Nicolae Tonitza, evenimentul Romanian Living Paintings transformând tablourile în opere vii.

2020 la Qreator

Poziționarea Qreator by IQOS ca reper al lumii artistice și creative bucureștene continuă și în 2020. Este „the place to be' pentru toți cei care doresc fie să se afirme, fie să se confirme.

Dacă în 2019 Qreator by IQOS a adunat sub umbrela Qollection designeri și branduri care au creat colecții speciale de obiecte vestimentare, accesorii minimaliste sau obiecte confecționate din ceramică, în 2020 provocarea a fost adresată artiștilor emergenți, celor care sunt în căutarea unei rampe de lansare.

Unele dintre cele mai așteptate evenimente vor fi, așa cum s-a întâmplat și în 2019, cele pregătite de curatorii Institutului Qreator. Printre evenimentele curatoriate de celebritățile Institutului va figura și o piesă de teatru creată special pentru Qreator by IQOS și care va fi pusă în scenă în acest spațiu de către Lia Bugnar, ca regizor, și Marius Manole, ca actor.

Creativitatea va fi, din nou, în centrul atenției prin happening-uri prilejuite de parteneriate deja tradiționale cu Spotlight – Festivalul Luminilor, Noaptea Albă a Muzeelor și Noaptea Albă a Galeriilor.

În concluzie, și în 2020, Qreator by IQOS își continuă misiunea de a fi #homeofcreativity, de a inspira și a influența modul în care vedem creativitatea.

Material susținut de IQOS

