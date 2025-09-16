Programul complet al UNDERCLOUD, primul festival de teatru independent din România

Primul festival de teatru independent din România, UNDERCLOUD, finanțat de Primăria sectorului 1 și co-finanțat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul Programului „București. Împreună” 2025, ajunge în acest an la cea de-a 18-a ediție, care se va desfășura între 18 septembrie și 5 octombrie, în 18 locații din zona Căii Griviței: Muzeul Literaturii, Teatrul Dramaturgilor Români, Galeria Mică, Black Habit, Primitiv Plants, Jai Bistrot, Grivița 53, Grivița Creative Corner, L’Atelier, Zadar Bar, UNARTE, spațiile pentru atelierele din cadrul MiniCloud și pe stradă.

De la spectacole de teatru la expoziții de artă contemporană, de la sesiuni performative de poezie la dans contemporan, UNDERCLOUD propune o abordare curatorială centrată pe artă vie, contestatară, provocatoare, aplecată asupra contextelor care influențează viețile publicului în mod direct și imediat. Fiecare spectacol are o singură reprezentație, fiecare eveniment este unic și irepetabil în propria sa manieră.

Festivalul va prezenta și o serie de paisprezece spectacole cu acces gratuit, dar rezervate pentru locuitorii Sectorului 1 al capitalei, pe baza înscrierii în acest formular . Unul dintre acestea este spectacolul interdisciplinar și participativ Papiloma Party, o petrecere la granița dintre artă vizuală, teatru, medicină și educație, menit să crească gradul de conștientizare a publicului în ceea ce privește riscurilor asociate virusului HPV. Dolores deschide discuția despre nesiguranța emoțională, punând sub reflector lupte interioare sau unele traume sociale care marchează societatea contemporană, Maybe by 2301, we wont need another feminist show abordează direct și onest lumea umilitoare, înfiorătoare și absurdă pe care trebuie să o navigheze femeile, chiar și în secolul nostru, iar NOLand prezintă o viziune distopică a eternului conflict dintre tiranie și forța colectivă în căutare de dreptate și egalitate. Programul complet UNDERCLOUD18, inclusiv aceste reprezentații speciale, este disponibil pe site-ul oficial al festivalului , alături de informații detaliate și link-uri spre paginile de bilete ale fiecăruia dintre evenimente.

Festivalul se va deschide joi, 18 septembrie, cu o conferință de presă susținută de regizoarea Chris Simion-Mercurian, directoarea UNDERCLOUD, de la ora 11:00, la G53, singurul teatru independent construit de la zero în România în ultimii 35 de ani, pe Calea Griviței, la numărul 53.

Apoi, la ora 17:00, pe Calea Griviței 89, iubitorii de artă vor putea participa la redeschiderea după un amplu proces de renovare a Galeriei Mici a Asociației Artiștilor Plastici din București (AAPB), la vernisajul expoziției „18 dublat”, curatoriată de Daniela Pavel și Silvana Dulamă. Expoziția este o celebrare a spiritului experimental și creativ al artiștilor plastici, oglindind inovația și dinamismul Festivalului UNDERCLOUD.

Spectacolul Oameni și fiare va închide prima zi de festival, de la ora 20:30, la Primitiv Plants, pe Calea Griviței 73-75. Dramatizarea după romanul Viziunea vizuinii de Marin Sorescu este realizată de Simona Măicănescu, cu muzică originală de Mircea Florian.

„O poveste despre lumea absurdă, despre societatea nebună de legat în care acceptăm să trăim. Dar povestea e blândă și plină de haz-necaz. Vă vom dărui câteva gânduri, scrise de Sorescu și rostite de mine, vă vom dărui cântecele născocite de Florian și murmurate pentru voi – când de el, când de amândoi. Că e viziune sau doar o vizuină, voi alegeți unde vreți să stați”, Simona Măicănescu

Sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 16:00, persoanele interesate de istoria zonei Griviței sunt invitate la un tur ghidat pe Calea Griviței. Dan Talambă va prezenta spațiile care dau viață Festivalului UNDERCLOUD, locuri fascinante și prea ușor de trecut cu vederea. Totodată, scriitoarea și jurnalista Diana Popescu va citi, de la ora 19:00, la Primitiv Plants, din „Viața are abonament pe toate liniile”, un volum cu instantanee urbane, întâmplări și oameni întâlniți în mijloacele de transport în comun bucureștene.

„Nu vă lăsați păcăliți: niciunul dintre autobuzele, troleibuzele ori tramvaiele care circulă prin București nu e doar un autobuz, un troleibuz sau un tramvai. Parcul auto al STB e, de fapt, o colecție de teatre neconvenționale, mereu în mișcare. Fiecare mijloc de transport circulă prin oraș echipat cu propria scenă atipică, pe care actori încă anonimi participă la un festival al tragicomediei”, Diana Popescu.

În data de 21 septembrie, de la ora 19:00, la Teatrul Dramaturgilor Români, în Sala Iosif Naghiu, va avea loc reprezentația spectacolului în limba engleză Herviss Family, o explorare a conceptelor fundamentale ale vieții, prin teatru fizic, dans contemporan, comedie și artă performativă, sub forma unei confruntări îndârjite între „vechi” și „nou.” Între spectacol vizual și prelegere academică, spectacolul abordează tema relațiilor interpersonale într-o manieră realmente inovativă, un exemplu excelent de gândire „outside the box”, specifică Festivalului UNDERCLOUD.

O reprezentație inedită va avea loc pe 22 septembrie, de la ora 20:30, la Teatrul Masca, cu spectacolul Jurnal de România #AICISEVISEAZĂLASCHIMBARE. Pe de o parte, spectacolul scris și regizat de Carmen Lidia Vidu este foarte bine aliniat manifestului festivalului, recunoscând uriașa putere politică a teatrului și vorbind răspicat despre visare, curaj și comunitate, în contextul unei țări cuprinse de o dorință de schimbare sistemică din ce în ce mai urgentă. Pe de altă parte, condițiile tehnice fac ca acest spectacol să nu se poată juca în niciunul dintre spațiile din perimetrul Căii Griviței, ceea ce a prilejuit una dintre foarte rarele excepții pe care UNDERCLOUD și le-a asumat de-a lungul istoriei sale, păstrând reprezentația acasă la Teatrul Masca. Însă uneori mesajul este atât de important, încât reamintește vechiul dicton – „regulile sunt făcute pentru a putea fi încălcate.”

Marți, 23 septembrie este o zi pusă sub semnul muzicii, cu Cozerie, un eveniment care duce cu gândul la un podcast live, în care Ruxandra Păduraru, antropolog, asistent universitar și gazdă o va intervieva pe îndelete și în tihnă pe Chris Simion-Mercurian, pornind de la muzicile care i-au însoțit eforturile creative și viața în general, culminând cu un playlist selectat de invitată. Evenimentul va avea loc de la ora 19:00, la Jai Bistrot pe terasă, cu participarea trupei Delta Pe Obraz, din Chișinău. Intrarea este liberă, dar numai pe bază de rezervare, iar doritorii se pot înscrie prin acest formular .

Red Speedo este o producție UNATC în regia lui Mihai Băltescu, care se va juca miercuri, 24 septembrie, de la ora 20:45, în curtea UNARTE. Spectacolul vorbește despre obsesia pentru perfecțiune, despre tentația succesului cu orice preț și despre droguri – lucruri cu care se confruntă mult mai multă lume decât povestesc știrile, în mod unilateral și lipsit de orice nuanță.

Cu două luni și două zile înaintea împlinirii a 100 de ani de la nașterea poetei Nina Cassian, pe 25 septembrie, de la ora 20:00, în curtea UNARTE, Rodica Mandache și Ciprian Scurtea vor prezenta spectacolul-lectură Nina, o biografie poetică.

„…Am scris acest scenariu după fragmente din jurnalul ei. Se găsesc acolo, oameni care nu mai sunt, peisaje, șoapte, părinții, iubiții, Cheiul Dâmboviței, plaja și marea, Sinaia, Bucureștii, Mogoșoaia… și muzica și arta și dureri și bucurii… și tot ce a cutreierat-o pe Nina, dar și pe noi, când privim înapoia noastră. A fost o poetă lirică, dar și o răzvrătită, o romantică, dar și o avantgardistă, o senzuală sălbatică, dar și o femeie lucidă și senină. A fost îndrăgostită de tot și de toate. De viață!…” – Rodica Mandache.

Vineri, 26 septembrie, de la ora 20:00, Șerban Pavlu și Ofelia Popii, în regia lui Toma Dănilă, vor prezenta un alt spectacol lectură, după un text al celebrului dramaturg britanic Dennis Kelly, nominalizat și câștigător al mai multor premii Tony și BAFTA. Spectacolul este intitulat Împreună și a fost scris în 2021, în plină pandemie – un context formidabil pentru scene de o intimitate și de o intensitate copleșitoare. Reprezentația va avea loc la Primitiv Plants (Calea Griviței 73-75).

Ofelia Popii revine pe 27 septembrie în calitate de regizor al spectacolului Demonul din sticlă, după un text de Jeannette Walls. Jucat de Emilia Ivan, spectacolul este o radiografie dureroasă a devenirii din copil în părinte, recunoscând faptul că uneori iubirea nu este suficientă pentru a proteja oamenii de proprii demoni. Reprezentația va avea loc la Grivița Creative Corner (Calea Griviței 35), de la ora 18:00.

Duminică, 28 septembrie, iubitorii artei moderne sunt invitați la performance-ul Peggy, dependentă de artă, despre celebra Peggy Guggenheim, nonconformista colecționară care i-a susținut, printre alții, pe Jackson Pollock, Max Ernst, Marcel Duchamp și Constantin Brâncuși prin toate frământările critice și sociale ale emergenței artei moderne. Spectacolul conceput și interpretat de Irina Movilă va avea loc în curtea UNARTE, de la ora 20:00.

Spectacolul Legături de sânge, coordonat de Alexandru Mâzgăreanu, pe un text de Beth Henley, abordează teme dureroase și actuale, precum violența domestică împotriva femeilor, abuzul de putere, problemele de sănătate psihică, nerealizarea profesională și sacrificiul în familie, într-o oglindire (și mai) modernă a celor trei surori ale lui Cehov. Producția UNATC se va juca luni, 29 septembrie, de la ora 18:30, în Sala Iosif Naghiu a Teatrului Dramaturgilor Români.

Marți, 30 septembrie, de la ora 18:00, la Primitiv Plants, va avea loc reprezentația spectacolului lectură Scrisori către Doti, realizat de Amalia Iorgoiu pe baza scrisorilor lui Radu Stanca, adresate soției sale Doti (Dorina Stanca). Acestea sunt unele dintre cele mai vibrante exemple de expresie a dragostei din literatura română, interpretate de actorii Alexandrina Halic și Ionuț Grama, în universul sonor realizat de Luiza Zan.

În contextul strângerii de inimă provocate de catastrofa climatică și geopolitică prin care trecem, întrebarea „și, când faci un copil?” poartă încărcături emoționale și filosofice copleșitoare. Spectacolul Baby Fever, pe un text de Ana Turoș, regizat de Mihaela Sîrbu, abordează aceste tensiuni cu umor bine-venit, într-o „comedie serioasă” despre păreri mai mult sau mai puțin solicitate și decizii mai mult sau mai puțin imposibile. Spectacolul va avea loc pe 1 octombrie, de la ora 19:00, în Sala Iosif Naghiu a Teatrului Dramaturgilor Români.

„Arta e un sacrificiu, dar deseori și o iluzie care ne poartă pe diferite drumuri. Publicul nu cunoaște toate aceste aspecte, dar prin acest spectacol ar putea să le descopere, iar acest lucru ne-ar apropia și mai mult pe unii de ceilalți – creatorii de teatru și spectatorii”, spune regizorul Alexandru P. Rusu despre spectacolul Repetiția de Seară, care va avea reprezentația în cadrul Festivalului UNDERCLOUD pe data de 2 octombrie, de la ora 19:00, tot în Sala Iosif Naghiu a Teatrului Dramaturgilor Români. Spectacolul este recomandat numai publicului cu vârsta peste 15 ani!

Vineri, 3 octombrie, de la ora 19:00, va avea loc în Sala Ion Băieșu a Teatrului Dramaturgilor Români reprezentația spectacolului Cavalerul inexistent, pe un text de Sora Teodora, după Italo Calvino, în regia Ramonei Iacob, o producție a Teatrului de Artă București. În bunul spirit al lui Calvino, spectacolul este o fuziune dinamică, o adevărată cavalcadă printre referințe culturale de la commedia dellarte la existențialism, unde întreaga distribuție, cu tot cu regizor, își meta-expun meta-căutările meta-teatrale.

Bărbatul fără cap este un spectacol confruntațional, lucid, urmărind aspectele femeii contemporane între durere și reinventare, între autocenzură și strigăt descătușat. Este un spectacol despre multele forme ale abuzului și despre gestionarea lor, bazat pe texte de Lavinica Mitu, Angélica Liddell și Monica Stoica, în interpretarea Deei Gruber. Reprezentația din cadrul Festivalului UNDERCLOUD va avea loc în Sala Ion Băieșu a Teatrului Dramaturgilor Români, pe 4 octombrie, de la ora 20:00, acesta fiind și spectacolul final al acestei ediții.

Nu în ultimul rând, Gala UNDERCLOUD va avea loc duminică, 5 octombrie, la J’ai Bistrot, în prezența întregii echipe a festivalului. Juriul celei de-a 18-a ediții a festivalului (Rodica Mandache, Aura Corbeanu, Catinca Drăgănescu, Silvia Dumitrache, Ioana Marchidan și Alina Epîngeac) vor decerna premiile UNDERCLOUD18, iar intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Pe durata desfășurării festivalului, publicul se mai poate bucura de o întâlnire inedită între teatru și artele vizuale, în spațiul cafenelei Black Habit, unde va fi amplasată o expoziție de desen, grafică, pictură și fotografie, semnată de studenți ai Universității Naționale de Arte București. Expoziția reunește 18 lucrări – câte una pentru fiecare zi de festival și pentru fiecare an din viața UNDERCLOUD.

