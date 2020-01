Povestea emoționantă a celor doi tineri care au murit în accidentul aviatic din Iran, la o săptămână de la nuntă

În urma prăbușirii avionului Boeing 737-800, și-au pierdut viața 176 de persoane. Până în acest moment, există zvonuri conform cărora avionul s-ar fi prăbușit în urma impactului cu o rachetă iraniană. Cel care confirmă aceste zvonuri este prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau. „Avem informații din mai multe surse care indică faptul că avionul a fost doborât de o rachetă antiaeriană iraniană”, a declarat acesta într-o conferință de presă.

Breaking – Justin Trudeau on Jan 8th crash in Iran: We have intelligence from multiple sources that indicates the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile.'

9 ianuarie 2020