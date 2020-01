Celebrități din întreaga lume își arată solidaritatea și donează bani pentru a stopa incendiile din Australia

Incendiile violente de vegetație din Australia au determinat mai multe celebrități din întreaga lume să doneze bani sau să își îndemne fanii să le fie alături locuitorilor din statul australian, mai cu seamă că autoritățile i-au rugat pe aceștia să se adăpostească în locuri cât mai sigure și să părăsească zonele afectate.

Pe lângă asta, subiectul a fost atins și aseară în cadrul decernării Globurilor de Aur de către actorul Russel Crowe, care a subliniat faptul că incendiile s-au produs în urma schimbărilor climatice.

Printre vedetele care s-au mobilizat și au donat pentru ajutorarea pompierilor care se luptă cu incendiile devastatoare se numără Kylie Minogue, care a donat 500.000 de dolari.„Anul trecut am avut oportunitatea incredibilă de a vizita unele dintre cele mai frumoase locuri ale țării pentru prima dată. Să mă întorc acasă la un asemenea dezastru este copleșitor. Ca familie, am donat 500.000 de dolari pompierilor care depun eforturi de combatere a incendiilor. Mare sau mic, de aproape sau de departe, orice sprijin îi va ajuta pe cei afectați de incendiile de vegetație devastatoare. Cu dragoste, familia Minogue”, a scris Kylie Minogue pe Instagram.

Și cântăreața Pink a anunțat pe contul său de Twitter că va dona 500.000 de dolari. Pe lângă asta, ea și-a îndemnat și urmăritorii să facă același lucru. „Sunt devastată să văd ceea ce se întâmplă acum în Australia. Voi face o donație de 500.000 de dolari serviciilor locale care se luptă atât de tare. Sunt cu inima alături de prietenii și de familia din Oz”, a scris Pink.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp

Actrița Nicole Kidman a postat pe contul de Instagram un mesaj prin care spune că familia sa a donat 500.000 de dolari și că este alături de familiile ale căror locuințe au fost afectate.

Actrița Celeste Barber a făcut un apel pe contul său de Facebook și a reușit să strângă suma de 9 milioane de dolari.

Și Ducele și Ducesa de Cambridge și-au arătat sprijinul și au postat pe contul lor de Instagram un mesaj cu adevărat emoționant. „Continuăm să fim șocați și complet îndurerați să auzim că incendiile distrug locuințele. Gândurile și rugăciunile noastre sunt pentru toți oamenii și comunitățile care sunt afectate în urma acestui eveniment devastator. Transmitem sincerele noastre condoleanțe către familiile și prietenii care și-au pierdut viețile și pompierilor care continuă să își riște viața pentru a salva viețile altora”, a fost mesajul transmis de către Kate Middleton și Prințul William.

Actrița Naomi Watss le-a împărtășit urmăritorilor săi de pe Instagram faptul că este ingrijorată în urma acestor incendii din Australia și își arată susținerea către pompierii care se luptă zi de zi.

Simona Halep a anunțat pe contul său de Twitter faptul că va dona 200 de dolari de fiecare dată când îl va enerva pe jucătorul de tenis Darren Cahill. „Ştiţi că iubesc Australia, dar ştiţi şi că nu dau mulţi aşi. Vreau să ajut şi promisiunea mea este următoarea: de fiecare dată când îl voi enerva pe Darren Cahill la fiecare meci al meu din Australia, voi dona 200 de dolari. Aşa sigur voi strânge mulţi bani.”

Well guys, you know I love Australia, but you also know I don’t hit too many aces 😜

Sooo I want to help and my pledge is this… every time I give @darren_cahill a hard time in my box during all my matches in Aus, I will donate $200.

This way I will raise a lot more money ❤️🇦🇺

— Simona Halep (@Simona_Halep) 5 ianuarie 2020